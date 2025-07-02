Глубокий вдох и живот исчез: гимнастика, которая делает изнутри то, о чём молчит фитнес

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Как часто вы осознанно дышите? Не просто делаете вдох-выдох, а реально концентрируетесь на процессе. Именно с этого вопроса началась история бодифлекса — дыхательной системы упражнений, разработанной Грир Чайлдерс. О том, как работает эта техника, и почему она до сих пор актуальна, рассказывает Дарья Свиридова, PRO-эксперт проекта Спортмастер PRO.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыхание

Что такое бодифлекс и зачем он нужен

Бодифлекс — это микс из дыхательных практик, растяжки и лёгкой физической нагрузки. Название говорит само за себя: body — тело, flex — гибкость. Суть методики — в обучении глубокому дыханию с подключением диафрагмы, межрёберных мышц и брюшного пресса. Это помогает насытить организм кислородом и включить внутренние резервы на полную.

В обычной жизни дыхание управляется мозгом автоматически. Мы вдыхаем и выдыхаем, не задумываясь, как именно это происходит. И чаще всего — дышим неглубоко. Это приводит к снижению поступления кислорода, замедлению обменных процессов и даже ухудшению состояния органов.

Когда мы учимся контролировать дыхание — особенно с участием диафрагмы — происходит настоящая кислородная терапия. Усиливается вентиляция лёгких, улучшается работа внутренних органов и повышается устойчивость организма к гипоксии.

Чем полезен бодифлекс

Среди очевидных плюсов — укрепление мышц живота и брюшной стенки, улучшение пищеварения, нормализация работы кишечника и снижение уровня стресса. Особенно заметный эффект техника оказывает на женщин, ведь она задействует грудной тип дыхания, характерный именно для них.

Гимнастику часто рекомендуют как восстановительную практику после перенесённых инфекций или заболеваний дыхательной системы. Кроме того, она подходит тем, кто часто сталкивается с тревожностью: дыхательные циклы стабилизируют нервную систему и снижают уровень кортизола.

Как выполнять базовые упражнения

Исходное положение. Встаньте, расставьте ноги на ширину плеч, слегка согните колени. Наклоните корпус вперёд и упритесь руками в бёдра. Перенесите вес на переднюю часть стоп. Дышите осознанно. Выдох. Сделайте мощный выдох через рот, до полного опустошения лёгких. Представьте, что сдуваете надувной матрас — выжмите воздух до капли. Вдох. Вдохните резко, через нос, надувая живот. Удержите дыхание на несколько секунд. Взрывной выдох. С силой выдохните, сжав живот и произнеся "ПАААХ". Это не шутка — звук помогает зафиксировать диафрагму. Задержка дыхания. Втяните живот максимально внутрь, будто прилипаете к позвоночнику. Держите счёт до восьми.

Именно на этом этапе — "вакууме живота" — и выполняются лёгкие силовые и растягивающие упражнения.

Если пока сложно — начните лёжа. Положите на живот книгу, чтобы отслеживать движение диафрагмы. Главное — не напрягать пресс, дышать должна именно диафрагма.

5 упражнений, с которых можно начать

"Алмаз"

"Ножницы"

"Сейко"

"Кошка"

"Боковая растяжка"

Каждое из них задействует разные группы мышц, улучшает эластичность тканей и помогает построить упругое тело. При этом дыхание всегда синхронизировано с движением — это ключ к эффективности.

Важные рекомендации

Занимайтесь в проветриваемом помещении, а ещё лучше — на свежем воздухе.

Не задерживайте дыхание более чем на 12 секунд.

Не спешите с нагрузками, пока не освоите технику дыхания.

Если есть ограничения по здоровью, начните только с дыхательных элементов.

Когда бодифлекс противопоказан

Несмотря на безопасность, есть случаи, когда практика может навредить:

сердечно-сосудистые заболевания

артериальная гипертензия

травмы головы

внутричерепное и внутриглазное давление

температура и внутренние кровотечения

недавние полостные операции

беременность

Также на первых занятиях возможны головокружение, покалывание в конечностях и учащённое сердцебиение. Лучше начинать под наблюдением инструктора.

Бодифлекс может напомнить йогу, оксисайз или даже калланетику — но при этом остаётся уникальной дыхательной методикой с чёткой структурой и собственным ритмом. Она работает мягко, но эффективно — именно так запускаются глубокие изменения в теле.

Уточнения

Гимна́стика — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

