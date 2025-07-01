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Этот способ танцевать дома заставит исчезнуть лишние калории — эффект как от кардио

2:43
Спорт

Когда времени на спортзал нет, а тело требует движения, домашние тренировки становятся настоящим спасением. И, поверьте, неважно, какая у вас физическая форма — найти подходящий стиль под свои цели реально.

Фитнес танец
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес танец

Танцы: кардио и хорошее настроение

Плейлист с любимыми треками — и вы уже на импровизированной танцплощадке. Можно зажигать в одиночку, разучивать хореографию в стиле хип-хоп или кружиться вальсом с партнером. Главное — удовольствие и движение.

Просто убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы свободно перемещаться, особенно если танцуете в паре.

Танцы — это не просто весело. По данным MedlinePlus, за час можно сжечь от 250 до 500 калорий. CDC добавляет: такие занятия улучшают память, внимание и концентрацию.

Йога: мягко, глубоко, доступно

Если хочется растянуться, успокоиться и почувствовать тело — выбирайте йогу. Инь-йога или хатха отлично подойдут для новичков или после тяжёлого дня. Силовая йога — для тех, кто любит нагрузку посерьёзнее.

Некоторые учителя йоги используют реквизит, например ремни и блоки, но они вам не нужны. Вы можете заменить блок на рулон бумажных полотенец, а ремешок — на старые леггинсы. Одеяло или подушка тоже пригодятся — как замена валику.

Уроки можно найти на YouTube: один из самых популярных каналов — Yoga With Adriene. А если освоитесь, попробуйте практиковать без видео, по своему расписанию и настроению.

HIIT: максимум эффекта за минимум времени

Нужно быстро, мощно и с пользой? Интервальные тренировки высокой интенсивности — ваш вариант. Периоды максимальной активности (например, прыжки или отжимания) чередуются с короткими паузами. Это сжигает калории, укрепляет сердечно-сосудистую систему и отлично бодрит.

В одном исследовании 2018 года отмечалось, что HIIT положительно влияет на вариабельность сердечного ритма у людей, ранее не занимавшихся спортом.
Программы можно найти онлайн или составить самим из базовых упражнений: приседаний, отжиманий, прыжков.

Кикбоксинг: не только для зала

Кардио-кикбоксинг — весело, ритмично и очень эффективно. Его прародитель, Тэ Бо, был популярен в 90-х и до сих пор вдохновляет тренировки дома. Он сочетает удары ногами, руками и элементы тхэквондо.

Уточнения

Кикбо́ксинг (от kick — с англ. — "удар ногой"; boxing — "бокс") — спортивное единоборство, зародившееся в 60-х — 70-х годах двадцатого века.

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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