15 минут к рельефному прессу: узнайте секреты эффективной тренировки кора

4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой

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Многие стремятся к рельефному прессу, но не у всех есть время на длительные тренировки. К счастью, существует эффективная 15-минутная программа, которая поможет укрепить мышцы кора и улучшить осанку.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

Почему важно тренировать весь корпус, а не только пресс

Пресс — это лишь часть мышц кора, которые включают в себя также косые мышцы живота, разгибатели спины и ягодичные мышцы. Совместная работа этих мышц обеспечивает стабильность позвоночника и правильную осанку. Поэтому важно тренировать весь корпус, а не только отдельные мышцы.

Четыре ключевых направления тренировки кора

Стабилизация: упражнения, направленные на удержание тела в устойчивом положении, такие как планки и удержания в положении "лодочка". Ротация: движения, включающие повороты туловища, например, русские скручивания и повороты с мячом. Анти-ротация: упражнения, препятствующие нежелательным поворотам тела, такие как удержание резинки в статическом положении. Анти-расширение: движения, предотвращающие чрезмерное прогибание спины, например, "dead bug" и "hollow hold".

Включение этих направлений в тренировку обеспечивает всестороннее развитие мышц кора и способствует улучшению функциональности тела.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

