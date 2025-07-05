Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему командир экипажа всегда слева: объяснение экспертов авиации
Рецепт запеканки с фрикадельками и рисом — готово за 45 минут
Мочевина и соль помогают удалить пень без усилий
Мифы и реальность: право доступа к видеозаписям ГАИ
Изучаем кармические связи: тайные аспекты любви Джоли и Питта
Зоопсихологи сообщили: наблюдение из окна важно для психического здоровья кошек
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock

Шокирующий факт: простая прогулка с тяжестями — ключ к идеальному телу

Перенос тяжестей: секреты, как добиться максимального эффекта на здоровье
1:52
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, почему после переноса тяжёлых сумок из магазина чувствуете усталость, как после тренировки? Это не случайность. Это упражнение называется "перенос тяжестей" (loaded carry), и оно может стать ключом к улучшению вашей физической формы.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что такое перенос тяжестей

Перенос тяжестей — это упражнение, при котором вы поднимаете вес и перемещаете его из одной точки в другую. Звучит просто, но это движение задействует множество мышц и систем организма.

Какие мышцы работают

  • Плечи и спина: вращательная манжета плеча и трапециевидные мышцы стабилизируют и поддерживают вес.

  • Корпус: прямые и косые мышцы живота активизируются для поддержания равновесия и предотвращения скручивания.

  • Ноги и стопы: стопы и лодыжки стабилизируют тело при движении с нагрузкой.

Вариации переносов тяжестей

  • Фермерская прогулка: держите гантели или гири по бокам тела.

  • Рэк-перенос: удерживайте вес на уровне плеч.

  • Перенос над головой: держите вес над головой, что увеличивает нагрузку на корпус и плечи.

Советы по выполнению

  • Расположение веса: удержание веса с одной стороны увеличивает нагрузку на корпус, с обеих сторон — равномерно распределяет её.

  • Тип веса: гири, гантели, штанги и другие предметы создают разную нагрузку и требуют разной стабилизации.

  • Высота удержания: разное положение веса (у бедра, на плече, над головой) влияет на вовлечённые мышцы и сложность упражнения.

Включение переносов тяжестей в тренировочную программу может улучшить силу, выносливость и общую физическую форму.

Уточнения

Мы́шцы - органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Правда ТВ
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном Видео 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Домашние животные
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Последние материалы
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock
Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии
То, что делает детиным мозг уникальным, исчезает раньше, чем мы думаем
Видео драки Смолова стало достоянием Сети: футболист отказался платить за молчание
Садоводов предупредили о ржавчине на можжевельнике
Ключевые компоненты кремов от прыщей: салициловая кислота, ретинол и цинк
400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка
Ночной образ жизни мешает больше, чем кажется: есть способ всё поменять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.