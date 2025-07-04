Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воображение против реальности: мозг использует тонкую уловку, чтобы не перепутать
Врач-нутрициолог Женина рассказала, как подготовить волосы к отдыху на море
Изменения вывесок: как это повлияет на бизнес в России?
Куда поехать в Умбрию в 2025? Открытия и тренды нового сезона
Как правильно использовать праздники для максимизации отпускных в 2026?
Внезапный штраф за парковку: как каршеринг обманывает водителей
Зоопсихологи: собаки не мстят хозяевам за обиды — они страдают от стресса
Огородникам рассказали, как удалить пырей и сныть без перекопки
Это не больно, просто пугает: перекись снова притворяется вулканом

5 уникальных упражнений с эспандерами для идеальной фигуры

Преимущества эспандеров: тренировки без спортзала
1:42
Спорт

Когда тренажёры недоступны, а гантели пылятся в углу, на помощь приходят эспандеры. Эти простые и компактные инструменты способны обеспечить полноценную нагрузку на всё тело, если знать, как их использовать. Разберёмся, как превратить эспандеры в эффективный тренажёрный зал у вас дома.

спортсмен ходит на руках
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
спортсмен ходит на руках

Почему стоит обратить внимание на эспандеры

Эспандеры — это не просто альтернатива железу, а полноценный инструмент для:

  • Развития силы и выносливости: они обеспечивают постоянное сопротивление на протяжении всего движения.

  • Улучшения гибкости и мобильности: подходят для растяжки и активизации мышц перед тренировкой.

  • Реабилитации после травм: мягкое сопротивление снижает риск повторных повреждений.

Кроме того, эспандеры компактны и легки, что делает их идеальными для домашних тренировок или занятий в путешествиях.

Эффективные упражнения с эспандерами

Вот несколько упражнений, которые помогут вам проработать различные группы мышц:

  • Разведение рук в стороны: укрепляет плечи и верхнюю часть спины.

  • Сгибание рук на бицепс: развивает силу рук.

  • Приседания с эспандером: прорабатывают ноги и ягодицы.

  • Тяга эспандера к поясу: укрепляет спину и бицепсы.

Выполняйте каждое упражнение по 2-3 подхода по 12-15 повторений, адаптируя нагрузку под свой уровень подготовки.

Эспандеры — это универсальный инструмент, который поможет вам поддерживать форму без необходимости посещать спортзал. С их помощью можно эффективно тренироваться в любом месте и в любое время.

Уточнения

Эспа́ндер - группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Экономика и бизнес
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана Аудио 
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
Врач-нутрициолог Женина рассказала, как подготовить волосы к отдыху на море
Изменения вывесок: как это повлияет на бизнес в России?
Куда поехать в Умбрию в 2025? Открытия и тренды нового сезона
Как правильно использовать праздники для максимизации отпускных в 2026?
Внезапный штраф за парковку: как каршеринг обманывает водителей
Зоопсихологи: собаки не мстят хозяевам за обиды — они страдают от стресса
Огородникам рассказали, как удалить пырей и сныть без перекопки
Преимущества эспандеров: тренировки без спортзала
Это не больно, просто пугает: перекись снова притворяется вулканом
Киев в ловушке: последствия телефонного разговора между Путиным и Трампом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.