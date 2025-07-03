Ошибки в отжиманиях: 3 распространенные проблемы, которые стоит избегать

Отжимания: что следует знать для безопасного выполнения

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Отжимания знакомы каждому с детства, но даже опытные спортсмены часто допускают ошибки в технике. Неправильное выполнение может не только снизить эффективность упражнения, но и привести к травмам. Разберём, как выполнять отжимания правильно и какие нюансы стоит учитывать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина отжимается

Основные ошибки при отжиманиях

Многие считают отжимания простым упражнением, но именно это заблуждение приводит к распространённым ошибкам:

Провисание спины : отсутствие напряжения в корпусе приводит к неправильному положению позвоночника.

Разведение локтей в стороны : угол между локтями и корпусом должен быть около 45 градусов.

Неполная амплитуда движения: опускание не до конца или подъём не до полного выпрямления рук снижает эффективность упражнения.

Правильная техника отжиманий

Чтобы отжимания приносили максимальную пользу, следуйте этим рекомендациям:

Исходное положение : примите положение высокой планки, ладони под плечами, тело образует прямую линию от головы до пят.

Напряжение мышц : напрягите ягодицы, пресс и мышцы спины для стабильности.

Опускание : медленно опускайтесь, сгибая локти под углом 45 градусов к телу, пока грудь не окажется чуть выше пола.

Подъём: напрягите мышцы спины и выпрямите руки, возвращаясь в исходное положение.

Советы по улучшению техники

Контроль корпуса : удерживайте тело в напряжении на протяжении всего упражнения.

Сжатие лопаток : при опускании представьте, что сжимаете орех между лопатками — это активирует мышцы спины.

Альтернатива отжиманиям с колен: вместо этого выполняйте отжимания с руками на возвышении (например, на скамье) для постепенного увеличения нагрузки.

Отжимания — это не просто упражнение для груди, а комплексное движение, задействующее множество мышц. Правильная техника обеспечит максимальную эффективность и снизит риск травм.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

