Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как эффективно очистить стекло душевой кабины от пятен и налёта?
Новая реальность: 100 тыс. км и никаких ремонтов – что это значит для водителей?
Новая туристическая зона КНДР: будущее Вонсан-Кальмы и её влияние на экономику
Весенняя аллергия отступает: эти три продукта помогут без таблеток
Новый рецепт варенья: клубника с цитрусами и мятой, который удивит ваших гостей
Тело и разум: 4 подтвержденных эффекта йоги
Банкротам больше не помогут: банки требуют 10 лет без кредитов
Гудящий чемодан на парковке: секреты нового поколения кондиционеров раскрыты
Семья молодой невесты Григория Лепса тратит миллионы, скрываясь от многотысячных долгов

Ошибки в отжиманиях: 3 распространенные проблемы, которые стоит избегать

Отжимания: что следует знать для безопасного выполнения
2:05
Спорт

Отжимания знакомы каждому с детства, но даже опытные спортсмены часто допускают ошибки в технике. Неправильное выполнение может не только снизить эффективность упражнения, но и привести к травмам. Разберём, как выполнять отжимания правильно и какие нюансы стоит учитывать.

Мужчина отжимается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина отжимается

Основные ошибки при отжиманиях

Многие считают отжимания простым упражнением, но именно это заблуждение приводит к распространённым ошибкам:

  • Провисание спины: отсутствие напряжения в корпусе приводит к неправильному положению позвоночника.

  • Разведение локтей в стороны: угол между локтями и корпусом должен быть около 45 градусов.

  • Неполная амплитуда движения: опускание не до конца или подъём не до полного выпрямления рук снижает эффективность упражнения.

Правильная техника отжиманий

Чтобы отжимания приносили максимальную пользу, следуйте этим рекомендациям:

  • Исходное положение: примите положение высокой планки, ладони под плечами, тело образует прямую линию от головы до пят.

  • Напряжение мышц: напрягите ягодицы, пресс и мышцы спины для стабильности.

  • Опускание: медленно опускайтесь, сгибая локти под углом 45 градусов к телу, пока грудь не окажется чуть выше пола.

  • Подъём: напрягите мышцы спины и выпрямите руки, возвращаясь в исходное положение.

Советы по улучшению техники

  • Контроль корпуса: удерживайте тело в напряжении на протяжении всего упражнения.

  • Сжатие лопаток: при опускании представьте, что сжимаете орех между лопатками — это активирует мышцы спины.

  • Альтернатива отжиманиям с колен: вместо этого выполняйте отжимания с руками на возвышении (например, на скамье) для постепенного увеличения нагрузки.

Отжимания — это не просто упражнение для груди, а комплексное движение, задействующее множество мышц. Правильная техника обеспечит максимальную эффективность и снизит риск травм.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Безжалостный выбор: как кукушонок выбрасывает своих «соперников» из гнезда?
Россия свела до минимума торговлю с недружественными странами
Путин обновил руководство МВД, СК и МЧС: что стоит за кадровой реформой?
8 ошибок, из-за которых умирает автомат: не стоит делать это с коробкой передач
Елизавета Боярская шокировала поклонников спорным нарядом: в ожидании малыша?
Сливочное масло: помогает ли оно при похудении? Все подводные камни
Полив малины: как избежать гнили и обеспечить растениям нужную влагу?
Звёзды Хайпа на сцене: в Сочи прошёл форум, помогающий детям раскрыть таланты
Как избавить кухню от мух с помощью корицы и кайенского перца — быстрые советы
Как Лерос привлекает туристов: секреты уединения на фоне драматической истории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.