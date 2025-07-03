Это не штанга: узнайте революционную тренировку с минимальным весом, которая изменит ваше тело

Круговая тренировка: городской миф или ключ к совершенству? Измените подход!

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Забудьте о тяжёлых штангах и изнурительных подходах. Существует методика, которая заставит ваши мышцы работать на пределе, используя минимальный вес. Эта программа не требует сложного оборудования и подходит для тренировок дома или в зале.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Суть тренировки: обратный отсчёт

Тренировка построена по принципу убывающих повторений. Выполняйте по 20 повторений каждого упражнения подряд, затем отдыхайте 60-90 секунд. В следующем круге делайте по 18 повторений, затем 16, 14 и так далее, пока не дойдёте до нуля. В итоге получится 10 раундов, и ваши мышцы будут полностью проработаны.

Упражнения в программе

Чередующиеся сгибания рук с гантелями : выполните одно стандартное сгибание с супинированным хватом, затем сразу же — молотковое сгибание. Это считается за одно повторение.

Жим гантели одной рукой в положении на колене : встаньте на одно колено, напрягите ягодицы и корпус, поднимайте гантель вверх, удерживая тело в вертикальном положении.

Отжимания с поворотом корпуса (T-отжимания): выполните отжимание, затем поверните корпус в сторону, поднимая одну руку вверх, образуя форму "Т".

Если у вас есть проблемы с плечами, замените T-отжимания на обычные отжимания.

Для этой тренировки вам понадобятся только пара гантелей и собственный вес тела. Это отличный способ разнообразить свои занятия и добиться впечатляющих результатов без тяжёлых весов.

Уточнения

Ганте́ли - спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

