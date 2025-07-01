Осторожно, миф: 5 популярных диет, от которых вес только растёт

Ананас, кефир, капуста — всё это звучит, как список продуктов из хита 90-х, но до сих пор мигрирует из диеты в диету. Казалось бы, минус 5 кг за неделю — мечта! Но чаще такие "чудо-диеты" заканчиваются срывами, замедленным метаболизмом и эффектом бумеранга. Разбираем, какие популярные схемы только вредят — и почему.
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диета
Капустная диета
Максимум газа — минимум эффекта
Обещают волшебный суп, который "сжигает жир". На деле — потеря воды и мышц. Жира уходит минимум, а сил — ноль. Без жиров и белка кожа становится тусклой, а психика — нервной/
Ананасовая диета
Сладко, но бесполезно
Фермент бромелайн из ананаса якобы "расщепляет жир". Только в лаборатории — не в вашем теле. Постоянная фруктоза без белков и жиров вызывает скачки сахара и зверский аппетит к вечеру.
Кефирный марафон
Шаг вперёд — два назад
Один кефир в день? Да, вес может снизиться. Но вместе с ним уходит вода, мышцы и энергия. Обмен веществ замирает, а при возвращении к еде организм откладывает "на чёрный день".
Факт: на кефирной диете теряется не жир, а ткань, которая его сжигает — мышцы.
Гречка на завтрак, обед и ужин
Очищает? Скорее — истощает
Гречка полезна, но не как единственный продукт в рационе. Нехватка витаминов, железа, белка и жиров приводит к усталости, головокружениям и навязчивому желанию съесть всё сладкое на третий день.
Яичная диета
Много белка — мало логики
Цитрусы и яйца на завтрак, обед и ужин. Эффект быстрый — и столь же мимолётный. Организм недополучает углеводов, впадает в стресс и копит запасы при первой возможности. После отмены — быстрый откат.
Почему такие диеты не работают
Они не учат вас питаться, а лишь загоняют тело в шок.
Вес уходит за счёт воды и мышц — а возвращается с жиром.
Организм страдает от дефицита белков, жиров и энергии.
Вы чувствуете вину, голод, усталость — а не бодрость и лёгкость.
Что действительно работает
Умеренный дефицит калорий, без голодовок.
Баланс: белки, жиры и углеводы в нужной пропорции.
Подвижность: прогулки, йога, тренировки.
Главное - терпение: 0,5-1 кг в неделю — это нормально.
Если диета звучит как челлендж из TikTok — скорее всего, она не сработает. Худейте не наперегонки, а осознанно. Ваше тело не враг и не "жиросжигательная машина". Оно заслуживает не шока, а уважения.
Уточнения
Похудение (прост. разг.похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.