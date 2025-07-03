Почему ваше тело говорит 'нет?': 7 тревожных сигналов, что тренер может быть не тем

Ты вроде нашёл "своего" тренера: подтянут, уверенно держится, мотивирует. Но уже после пары тренировок появляется внутренний дискомфорт. Что-то не так, но сложно объяснить, что именно.
Запомни: хороший тренер работает не только с телом, но и с уважением к тебе. Если ты замечаешь эти сигналы — возможно, пора сменить специалиста.
"Потерпи", "Так и должно быть", "Прорвёшься!" — звучит героично, но может закончиться травмой. Профессионал всегда различает рабочую мышечную боль и опасный сигнал от тела.
Фразы вроде "Ты просто ленишься" или "Так ты никогда не похудеешь" — это не мотивация, а манипуляция. От них опускаются руки, а не вырастают крылья.
Вместо объяснений — сторис с подтягиваниями одной рукой? Или демонстрация силы, пока ты стоишь с гантелькой в руках? Это не тренер, это актёр.
С первого дня — приседания с весом, прыжки, жим "до отказа"? Индивидуального подхода — ноль, шоу — сто процентов.
Если тренер молчит, пока ты гнёшься как знаешь — это не свобода, это халатность. От техники зависит безопасность. От исправлений — прогресс.
"Купи этот БАД", "Возьми марафон по акции", "Без моего питания ничего не выйдет" — если это звучит регулярно и не по делу, будь осторожен.
Фраза "я не уверен — уточню" говорит о профессионализме, а не слабости. Никто не знает всего. Но если тебе на всё отвечают с пафосом и убеждённостью, даже когда ты сомневаешься — это тревожно.
Поговори. Иногда помогает открытый разговор. Если нет — не бойся искать другого. В зале ты — главный. Это твоё тело, твой опыт и твой путь.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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