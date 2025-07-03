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Почему ваше тело говорит 'нет?': 7 тревожных сигналов, что тренер может быть не тем

Тренер-диктатор: как узнать, что ваше тело говорит 'нет'?
2:56
Спорт

Ты вроде нашёл "своего" тренера: подтянут, уверенно держится, мотивирует. Но уже после пары тренировок появляется внутренний дискомфорт. Что-то не так, но сложно объяснить, что именно.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

Запомни: хороший тренер работает не только с телом, но и с уважением к тебе. Если ты замечаешь эти сигналы — возможно, пора сменить специалиста.

Игнорирует твои жалобы на боль

"Потерпи", "Так и должно быть", "Прорвёшься!" — звучит героично, но может закончиться травмой. Профессионал всегда различает рабочую мышечную боль и опасный сигнал от тела.

  • Хороший тренер спросит: где болит, при каком движении, давно ли — и при необходимости изменит план.

Давит на чувство вины

Фразы вроде "Ты просто ленишься" или "Так ты никогда не похудеешь" — это не мотивация, а манипуляция. От них опускаются руки, а не вырастают крылья.

  • Настоящий тренер поддерживает, а не стыдит. Он работает с мотивацией бережно, а не криком.

Выставляет себя, а не помогает тебе

Вместо объяснений — сторис с подтягиваниями одной рукой? Или демонстрация силы, пока ты стоишь с гантелькой в руках? Это не тренер, это актёр.

  • Профи всегда нацелен на тебя: он смотрит, подсказывает, поправляет. Его цель — твой прогресс, а не лайки.

Не учитывает твой уровень

С первого дня — приседания с весом, прыжки, жим "до отказа"? Индивидуального подхода — ноль, шоу — сто процентов.

  • Хороший тренер начнёт с простого: разберётся в твоих особенностях, возможностях, целях и только потом составит программу.

Не следит за техникой

Если тренер молчит, пока ты гнёшься как знаешь — это не свобода, это халатность. От техники зависит безопасность. От исправлений — прогресс.

  • Если после тренировки ты не понял, как ставить стопы, где твоя спина и зачем гантель — тебя просто "отработали".

Навязывает дополнительные услуги

"Купи этот БАД", "Возьми марафон по акции", "Без моего питания ничего не выйдет" — если это звучит регулярно и не по делу, будь осторожен.

  • Хороший тренер не превращается в продавца. Он уважает твоё пространство и цели.

Не признаёт ошибок

Фраза "я не уверен — уточню" говорит о профессионализме, а не слабости. Никто не знает всего. Но если тебе на всё отвечают с пафосом и убеждённостью, даже когда ты сомневаешься — это тревожно.

  • Тренер не бог. И он должен это понимать.

Что делать, если узнал своего тренера

Поговори. Иногда помогает открытый разговор. Если нет — не бойся искать другого. В зале ты — главный. Это твоё тело, твой опыт и твой путь.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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