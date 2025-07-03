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Фитнес-браслеты: 5 секретов, которые заставят задуматься о точности данных

Проверка фитнес-браслетов: как ошибки могут повлиять на ваше здоровье
3:14
Спорт

Фитнес-браслеты давно стали нашими спутниками: они считают шаги, измеряют пульс, следят за сном и говорят, что знают нас лучше, чем мы сами. Но что, если данные, которые мы получаем с экрана, — не всегда точны? Научные исследования часто показывают, что при удобстве таких гаджетов могут скрываться ошибки.

Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом

Вот пять причин, по которым возникло заболевание фитнес-браслета, стоит воспринимать с долей скепсиса.

Пульс может быть плавающим

Большинство фитнес-браслетов используют фотоплетизмографию (ФПГ) — метод, который измеряет пульс по отражению света от кожи. Но этот метод чувствителен к движению, положению рук и даже к температуре тела. В отличие от электрокардиограммы (ЭКГ), ФПГ может назначаться одновременно при интенсивных нагрузках или резких изменениях пульса.

  • Что это значит: ваш гаджет может занижать или завышать частоту сердцебиения — особенно во время тренировок.

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Алгоритмы подсчета сожжённого баланса строятся на основе общих формул. Они не учитывают всё: от реального уровня нагрузки на вашу мышечную массу и метаболизм. То есть две пробежки на одной скорости у разных людей дают разные энергозатраты, но браслет может показывать одинаковый результат.

  • Вывод: цифра на экране — лишь грубая точность, а не расшифровка.

Сын под наблюдением — но не волшебник

Функции «отслеживания сна» выглядят заманчиво, особенно если вы плохо высыпаете. Но они основаны на анализе движения и пульса, а не на полисомнографии. Такие показатели могут не заметить пробуждений, ошибочно определить фазу сна и вообще дать неточную картину.

  • Важно помнить: браслет может показать, что вы спали 8 часов — хотя вы чувствовали себя разбитым не просто так.

Ваше тело — не шаблон

Исследования показывают, что у людей с меньшим весом, нестандартной формой запястия или особенностями осанки данных с фитнес-браслетов могут быть менее продуманные. Причина — стандартные алгоритмы, которые не подстраиваются под реальное разнообразие телосложений.

  • Что делать: ориентироваться на самочувствие, а не только на цифры.

Зависимость от цифр и стресса

Каждое утро — проверка сна, моя тренировка — контроль пульса. Все бы хорошо, но иногда уделяйте внимание цифрам, превращая заботу о здоровье в тревожность. Отклонение от «нормы» — и уже кажется, что что-то не так.

  • Помните: гаджет — помощник, а не судья. Он не должен управлять своим настроением.

Фитнес-браслеты — классный инструмент. Они мотивируют, поддерживают активность, дисциплинируют. Но важно понимать: они не ставят медицинский диагноз и не заменяют ощущения вашего собственного тела.

Используйте гаджет в качестве ориентира, а не как ориентир в последних моделях. А если что-то беспокоит — лучше обратиться к врачу, чем к экрану.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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