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Йога без мистики: 5 причин, почему стоит попробовать этот подход

Тело и разум: 4 подтвержденных эффекта йоги
3:01
Спорт

Хочется попробовать йогу, но всё это "открытие чакр", "праны" и "тонкие тела" вызывают недоумение? Не переживайте — йога давно вышла за рамки восточной философии. Сегодня можно заниматься осознанным движением, растягивать мышцы и учиться дышать правильно — без мистики и астрала.

Девушка занимается йогой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается йогой

Йога как физиология, а не философия

Да, в своём изначальном виде йога — это и духовная практика. Но современный формат сильно адаптирован: студии, YouTube и фитнес-классы всё чаще предлагают телесный подход без индуистской терминологии.

Если вы не чувствуете связи с мантрами и понятием "энергетического тела" — это не повод отказываться от практики. Йога может:

  • Снять напряжение в мышцах.
  • Повысить гибкость и подвижность суставов.
  • Стабилизировать дыхание.
  • Снизить уровень кортизола (гормона стресса).

И всё это — подтверждённые эффекты, а не эзотерика.

Что говорит наука

Множество исследований доказывают, что йога эффективна:

  • Гарвардская медицинская школа: регулярная йога активирует парасимпатическую нервную систему. Мы становимся спокойнее, лучше спим, легче справляемся со стрессом.
  • Кардиологические журналы: у гипертоников после йоги снижается давление.
  • Спортивная медицина: упражнения на растяжку и баланс снижают риск болей в спине и травм — особенно у офисных работников.

Йога работает на уровне нервной системы, мышц и суставов. Без "третьего глаза".

Что можно игнорировать без вреда

Если вам неловко слушать про "вибрации Вселенной", просто пропускайте это. Полезная практика от этого не исчезнет:

  • Мантры: по желанию. Их отсутствие не повредит растяжке.
  • Чакры: это образная концепция, не связанная с физиологией.
  • Перевёрнутые позы для энергии: необязательны и даже вредны при проблемах с шеей.

Йога без эзотерики — это нормально.

Как заниматься, если вы скептик

  • Выбирайте подходящий стиль: йога-терапия, йога для спины, функциональный подход.
  • Следите за речью инструктора: ищите тех, кто говорит про суставы и дыхание, а не энергию.
  • Дышите осознанно: пранаяма работает на уровне нервной системы.
  • Ставьте конкретные цели: улучшить гибкость, снять боль, расслабиться перед сном.
  • Смотрите проверенные видео: Yoga with Adriene, Yoga with Kassandra, Down Dog App — без чакрового давления и мистических отступлений.

Йога — это инструмент. Кто-то видит в ней философию, кто-то — практику для спины. И оба варианта работают. Не нужно верить в мантры, чтобы получать эффект от дыхания и растяжки.

Можно быть прагматиком и при этом заниматься йогой. Ваше тело будет только за.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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