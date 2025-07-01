В футболе инвесторы вмешиваются: будущее Лиона под вопросом

Олимпик Лион, некогда гордость французского футбола, оказался в шаге от исчезновения с элитной сцены. После административного понижения в Лигу 2 и отставки Джона Текстора, клуб оказался в руках инвесторов, решивших вмешаться, чтобы защитить свои вложения.
Ключевую роль в спасении клуба играет американский инвестиционный гигант Ares Management. Их представители, включая Марка Аффолтера и специалиста по реструктуризации Криса Мэллона, уже прибыли в Десин, чтобы оценить финансовое состояние и управление клубом. Хотя вложенные 400 миллионов евро составляют лишь малую часть активов Ares, репутационные риски заставляют их действовать решительно.
Ares Management готовит значительное вливание средств, чтобы удовлетворить требования DNCG и избежать окончательной деградации клуба. Это может стать последним шансом для Лиона сохранить своё место в профессиональном футболе.
С уходом Текстора и приходом новых управленцев, Лион стоит на пороге перемен. Назначение Мишель Канг на пост президента и возможные кадровые перестановки могут стать началом новой главы в истории клуба.
Лион оказался в критической ситуации, но вмешательство Ares Management даёт надежду на спасение. Будущее клуба зависит от успешной реализации финансовых и управленческих реформ в ближайшее время.
"Олимпи́к Лио́н" (фр. Olympique lyonnais, французское произношение: [ɔlɛ̃pik ljɔnɛ]), или просто "Лио́н" (французское произношение: [ljɔ̃]) — французский профессиональный футбольный клуб из города Лион, основанный в 1950 году.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!