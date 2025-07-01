В футболе инвесторы вмешиваются: будущее Лиона под вопросом

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Олимпик Лион, некогда гордость французского футбола, оказался в шаге от исчезновения с элитной сцены. После административного понижения в Лигу 2 и отставки Джона Текстора, клуб оказался в руках инвесторов, решивших вмешаться, чтобы защитить свои вложения.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Олимпик Лион

Кто теперь управляет Лионом

Ключевую роль в спасении клуба играет американский инвестиционный гигант Ares Management. Их представители, включая Марка Аффолтера и специалиста по реструктуризации Криса Мэллона, уже прибыли в Десин, чтобы оценить финансовое состояние и управление клубом. Хотя вложенные 400 миллионов евро составляют лишь малую часть активов Ares, репутационные риски заставляют их действовать решительно.

Финансовая инъекция: шанс на спасение

Ares Management готовит значительное вливание средств, чтобы удовлетворить требования DNCG и избежать окончательной деградации клуба. Это может стать последним шансом для Лиона сохранить своё место в профессиональном футболе.

Новая эра: что дальше

С уходом Текстора и приходом новых управленцев, Лион стоит на пороге перемен. Назначение Мишель Канг на пост президента и возможные кадровые перестановки могут стать началом новой главы в истории клуба.

Заключение

Лион оказался в критической ситуации, но вмешательство Ares Management даёт надежду на спасение. Будущее клуба зависит от успешной реализации финансовых и управленческих реформ в ближайшее время.

Уточнения

"Олимпи́к Лио́н" (фр. Olympique lyonnais, французское произношение: ​ [ɔlɛ̃pik ljɔnɛ]), или просто "Лио́н" ( французское произношение: ​ [ljɔ̃]) — французский профессиональный футбольный клуб из города Лион, основанный в 1950 году.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

