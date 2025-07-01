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Лоис Буассон: Теннисная сенсация из Франции столкнулась с реальностью на траве

1:55
Спорт

Ещё месяц назад имя Лоис Буассон было известно лишь узкому кругу теннисных фанатов. Сегодня же о ней говорит вся Франция. На Ролан Гаррос-2025 она совершила почти невозможное: стартовав в основной сетке как 361-я ракетка мира, девушка дошла до полуфинала. По пути она выбила таких звёзд, как Джессика Пегула и Мирра Андреева.

Лоис Буассон
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Лоис Буассон

Отказ, который перевернул настрой

Казалось бы, после такого выступления Уимблдон с радостью выдаст ей wild card. Но организаторы приняли неожиданное решение: приглашения получают только те, кто уже проявил себя на лондонской траве или может привлечь внимание местной публики. Буассон в список не попала.

Дебют на траве — и сразу поражение

Несмотря на отказ, Лоис вошла в квалификацию как первая сеяная. Увы, её путь оборвался уже в первом раунде: она уступила канадке Карсон Бранстайн, которая занимает 197-е место в мировом рейтинге. Счёт — 6-2, 6(1)-7, 6-4 — показал, что борьба была упорной, но победа ускользнула.

Новая звезда ещё не привыкла к траве

Это поражение стало неожиданным для тех, кто наблюдал за её стремительным прогрессом в Париже. Но нельзя забывать, что Уимблдон стал для Лоис дебютом на травяном покрытии. А адаптация к столь капризной поверхности требует времени и опыта.

Будущее ещё впереди

Сегодня Лоис Буассон — первая ракетка Франции и 65-я в мировом рейтинге. Она молода, амбициозна и уже доказала, что способна удивлять. Поражение в Лондоне — не провал, а ценный урок. Самое интересное в её карьере только начинается.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока ("одиночная игра"), либо две команды, состоящие из двух игроков ("парная игра").

Лои́с Буассо́н (фр. Loïs Boisson; род. 16 мая 2003, Дижон) — французская теннисистка. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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