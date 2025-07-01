Ручки за голову! Путин дистанционно провёл инструктаж по физкультуре

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Президент России Владимир Путин неожиданно обратил внимание на технику выполнения упражнения на пресс во время видеосвязи с директором школы в Херсонской области.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Общаясь с Ильмием Челебиевым — главой Новоалексеевской школы №2, — Путин заметил, что за спиной директора школьники на поле делают скручивания.

Президент не стал игнорировать увиденное и дал небольшой, но характерный комментарий:

"Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. А так все правильно", — сказал он.

Фраза тут же вызвала оживленную реакцию в соцсетях — пользователи обсуждают не только внимание главы государства к спортивной технике, но и его вовлеченность в повседневную школьную жизнь даже на расстоянии, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

