Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Колорадский жук в панике: два цветка, которые выгоняют его с участка навсегда
Хочется ведро абрикосов? Без этих пяти шагов косточка так и останется просто косточкой
Он должен был исчезнуть без следа, но природа его не скрыла: найден римский лагерь за границей империи
Эти породы собак доведут до слёз и ветеринара, и хозяев: кого лучше не заводить без опыта
Криптокатастрофа: с рынка исчезли $300 млрд — выживает только биткоин
Вкусный враг болезней: овощ, который заставит забыть про бессонницу и отёки навсегда
Запчасти исчезают с радаров: как китайские автомобили портят жизнь в России
Документ исчез, отпуск под угрозой: что делать, если потеряли паспорт

Ручки за голову! Путин дистанционно провёл инструктаж по физкультуре

0:52
Спорт

Президент России Владимир Путин неожиданно обратил внимание на технику выполнения упражнения на пресс во время видеосвязи с директором школы в Херсонской области.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Общаясь с Ильмием Челебиевым — главой Новоалексеевской школы №2, — Путин заметил, что за спиной директора школьники на поле делают скручивания.

Президент не стал игнорировать увиденное и дал небольшой, но характерный комментарий:

"Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. А так все правильно", — сказал он.

Фраза тут же вызвала оживленную реакцию в соцсетях — пользователи обсуждают не только внимание главы государства к спортивной технике, но и его вовлеченность в повседневную школьную жизнь даже на расстоянии, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Авто
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Розы или разочарование: одна ошибка в июне и вы останетесь без цветения
Чтобы снять долговую сеть: Газпром освободят от налогообложения за швейцарскую задолженность
ФИФА хочет устраивать чемпионат мира каждый год? Инфантино дал неожиданный ответ
Там, где пираты уступили место карнавалам: что прячется на Исла-Мухерес, кроме песка и моря
Пилинг дома — это не страшно: как обновить кожу без ошибок и ожогов
Осень не будет скучной: 4 цветка, которые раскрасят сад яркими красками до самых морозов и снега
Никто не знал, что на высоте облаков стоит храм, который видел рассвет и гибель цивилизаций
Ящерицы тайно влияют на леса Мадагаскара — правда оказалась неожиданной
Куриные котлеты: секрет сочности, который изменит ваше представление о готовке
Автоматический обман: как временные дорожные знаки стали оружием массовых штрафов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.