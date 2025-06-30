Луи Буассон шокировала мир: как новичок исторически выбила двух топ-игроков на Ролан Гаррос?

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Луи Буассон совершила настоящий подвиг на турнире "Ролан Гаррос". Хотя некоторые эксперты ожидали от нее сюрприза, француженка стала самым громким открытием двух недель, выйдя в полуфинал после того, как выбила Джессику Пелугу, третью ракетку мира, и Мирру Андрееву, шестую в рейтинге WTA.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

С этим выходом в полуфинал уроженка Дижона вошла в историю. Она стала первым игроком, получившим приглашение на выход в полуфинал на Roland Garros. И за всю историю Majors она стала всего лишь шестым игроком, добившимся этого подвига. Помимо вернувшихся игроков Ким Клийстерс и Жюстин Энен (Australian Open 2010), три игрока достигли такого подвига на Уимблдоне: Цзе Чжэн (Уимблдон 2008), Сабина Лисицки (Уимблдон 2011) и Элина Свитолина (Уимблдон 2023).

Может ли Уимблдон 2025 года показать похожее выступление? Из восьми приглашенных игроков семь британских теннисисток, похоже, не справятся с задачей перевернуть все на своем пути. А восьмая теннисистка Петра Квитова, вернувшаяся после беременности, возможно, дважды побеждала в Лондоне, но она выбыла в первом раунде в Квинсе и снялась в Ноттингеме. Чешка также не была благословлена жеребьевкой, так как в первом раунде ей предстоит встретиться с Эммой Наварро, 10-й сеяной.

Уточнения

Лои́с Буассо́н (фр. Loïs Boisson; род. 16 мая 2003, Дижон) — французская теннисистка.

