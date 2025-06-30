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У теннисиста Бориса Беккера будет пятый ребенок от четвертой жены

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Спорт

Немецкий теннисист Борис Беккер объявил в социальных сетях, что его жена Лилиан де Карвалью Монтейру, которая на 22 года его моложе, беременна. Они вместе с 2019 года и поженились в прошлом году.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

Трехкратная чемпионка Уимблдона поделилась в соцсетях видео, на котором Лилиан демонстрирует свой беременный живот.

"Маленькое чудо уже в пути… лучшее еще впереди", — написала Беккер в посте.

Борис Беккер и Лилиан де Карвалью Монтейру стали парой в 2019 году. Они поженились в сентябре прошлого года в Портофино, Италия. Пара живет в Милане.

Уточнения

Бори́с Франц Бе́ккер (нем. Boris Franz Becker; род. 22 ноября 1967; Лаймен, ФРГ) — немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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