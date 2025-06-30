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Месси заявил, что Палмейрас оставил у него горькое чувство на ЧМ, и не сожалеет о поражении ПСЖ

1:53
Спорт

В интервью после вылета из Клубного чемпионата мира ПСЖ нападающий "Интер Майами" Лионель Месси сказал, что он доволен участием своей команды в турнире ФИФА, несмотря на тяжелое поражение со счетом 4:0, которое он потерпел в это воскресенье.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

Звезда признал превосходство "Пари" на поле и заверил, что у него не осталось никаких плохих чувств после матча.

Месси также вспомнил недавнюю ничью 2:2 с "Палмейрасом" в 3-м туре группового этапа и подчеркнул, что эта игра оставила "горькое чувство", так как "Майами" открыли счет 2:0 и пропустили два гола на последних минутах.

"ПСЖ" — отличная команда. Они чемпионы последней Лиги чемпионов, и правда в том, что они играют очень хорошо. Матч был таким, как мы и ожидали. Мы старались сделать все возможное. Я думаю, что мы оставили хорошее впечатление о своем уровне на Клубном чемпионате мира, мы хорошо сражались. Теперь все позади, и нам нужно думать о том, что нас ждет дальше", — сказал Месси.

Он добавил, что после игры с ПСЖ у его команды не было тех же чувств, что и против "Палмейраса", когда они выигрывали 2:0 и в итоге сыграли вничью. Именно этот результат заставил их встретиться с "Парижем" и все сильно усложнил.

"Но мне не о чем жалеть. Я просто хочу отметить, что для нас ситуация могла сложиться иначе, потому что мы выигрывали со счетом 2:0, а они сравняли счет всего за 10 минут до конца, так что это было горько-сладкое чувство", — сказал Лионель Месси.

По его словам, люди даже не ожидали, что "Интер Майами" выйдет в 1/8 финала, и сам факт того, что они вышли в плей-офф, уже был достижением для молодого клуба из Флориды.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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