Волейбол: Бразилия сокрушила Польшу и продолжила победную серию

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Мужская сборная Бразилии выиграла свой четвертый матч подряд и завершила вторую неделю Лиги наций по волейболу (VNL) 2025 со 100%-ным успехом.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мяч для игры в волейбол

В поединке между лидерами общей классификации в это воскресенье (29) спортзал в Чикаго (США) был переполнен, чтобы увидеть, как Бразилия обыграла Польшу со счетом 3:1 с частичным счетом 25-21, 25-21, 21-25 и 28-26.

Без Алана (BRA), выдающегося игрока Бразилии в победе над Италией, команда начала игру очень хорошо. Благодаря эффективности и небольшому количеству ошибок она открыла преимущество 11-6, но Польша восстановилась и сократила разницу до одного очка (18-17), заставив Бернардиньо (BRA) взять тайм-аут и вернуться Фернандо Качопа (BRA) и Дарлан (BRA).

Это окупилось. Качопа, превосходный в сетах для Флавио (BRA) и Энрике Онорато (BRA), помог команде снова открыть трехочковое преимущество. С атакой Дарлана (BRA) на его десятом очке команда закрыла первый сет со счетом 25:21.

Бразильская команда улучшила свою защиту в следующем сете и вместе с хорошими атаками вышла вперед на три очка (8:5). Поляки отреагировали и сократили разрыв (8:7), заставив Бразилию проснуться с блоком Джадсона (BRA) и импровизацией Лукаса Бергманна (BRA).

Учитывая трудности, которые представляли нынешние серебряные призеры Олимпийских игр, решениями стали молниеносные атаки Дарлана (BRA) с одной стороны и Онорато (BRA) с другой. Флавио (Бразилия), суверенный в блоке, помог создать хорошую разницу, снова закончив сет атакой Дарлана, снова со счетом 25:21.

Польша вернулась сильнее в третьем сете, сделав счет 3:1. Но ошибка поляка и блок Джадсона (Бразилия) сравняли счет на трех очках. Европейская команда отреагировала и открыла два блока. Однако они столкнулись с уверенной бразильской командой, настроенной во всех аспектах и сумевшей переломить счет, сделав его 11:8 за девять минут.

В электризующем сете команда замедлилась и позволила вернуться к счету 18:17, вернувшись к лидерству благодаря сильной атаке Дарлана (Бразилия). Поляки провели хорошую последовательность, сравняв счет с 20 очками благодаря эйсу Камиля Семенюка (Польша) и переломив его до 21:20 благодаря ошибке бразильца.

В решающий момент сета Польша форсировала поинты и дважды остановила Адриано (Бразилия) блоком. Они выиграли сет со счетом 25:21 (снова) благодаря атаке Семенюк (Польша) за 27 минут.

Уточнения

Волейбо́л (англ. volleyball от volley — «удар с лёту» и ball — «мяч») — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку.

