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Ботафого увольняет тренера Ренато Пайву после вылета с чемпионата мира

1:08
Спорт

Уход португальского тренера произошел после вылета клуба из Клубного чемпионата мира. Команда проиграла Палмейрасу в 1/8 финала со счетом 1-0 в дополнительное время.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Ренато Пайва руководил Ботафого в 23 играх, одержав 12 побед, три ничьи и восемь поражений.

Ставка на португальца была сделана на период, начинающийся с Brasileirão, поскольку владелец SAF посчитал, что сезон фактически начнется с национальных и континентальных турниров.

"Ботафого" занимает восьмое место в Brasileirão и квалифицировался в 1/8 финала Либертадорес только в последнем туре группового этапа, заняв второе место в группе.

Ренато Пайва больше не является тренером основной команды. Клуб благодарит Пайву и его помощников за услуги, предоставленные Glorioso в последние месяцы — с акцентом на историческую победу над ПСЖ в клубном чемпионате мира и квалификацию в 1/8 финала Либертадорес и Кубка Бразилии.

Уточнения

Ренато Мануэл Алвеш Пайва (род. 22 марта 1970, Педроган-Пекену) — португальский футбольный тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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