Звезда Челси отстранён и не сыграет с Палмейрасом на ЧМ

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В матче, действительном для 1/8 финала Клубного чемпионата мира, "Челси" обыграл "Бенфику" в дополнительное время после ничьей в основное время и вышел в четвертьфинал, где встретится с "Палмейрасом".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Несмотря на квалификацию, у английской команды будет один отсутствующий игрок, чтобы встретиться с "Вердао": Мойзес Кайседо.

Постоянный игрок стартового состава "синих", эквадорский полузащитник был признан лучшим игроком матча против португальской команды. Однако он получил желтую карточку за жалобу на 15-й минуте второго тайма и не сможет играть против "Альвиверде", который может использовать его отсутствие как "оружие".

В этом сезоне Кайседо сыграл 57 игр, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Подписанный "Челси" в 2023 году примерно за 715 миллионов реалов (самое крупное подписание в истории клуба), он принял участие во всех 38 раундах английской Премьер-лиги, где клуб провел хорошую кампанию и занял четвертое место, гарантировав себе место в следующей Лиге чемпионов.

Он также сыграл важную роль в победе в Конференц-лиге, в дополнение к появлению в девяти матчах за Эквадор, где он тоже является постоянным игроком стартового состава, в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

