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Бавария не испытала трудностей против Фламенго и организовала зрелищное противостояние с ПСЖ

0:58
Спорт

Бавария Мюнхен под руководством Венсана Компани выбила бразильскую команду Фламенго в 1/8 финала со счетом 4:2 на стадионе Хард Рок в Майами.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

У немецких гигантов не возникло особых проблем с соперниками, поскольку они уже к десятой минуте вышли вперед с преимуществом в два гола. Защитнику Эрику Пульгару не повезло, и он забил ранний автогол, а второй забил Гарри Кейн.

"Фламенго" вернулись в игру благодаря голу Жерсона, но перед самым перерывом Леон Горецка восстановил преимущество "Баварии" в два гола. В начале второго тайма они снова сократили отставание благодаря пенальти Жоржиньо. Окончательный счет определил Харри Кейн, забивший второй гол в матче.

Таким образом, в четвертьфинале "Бавария" встретится с ПСЖ, который ранее обыграл "Интер Майами" со счетом 4:0.

Уточнения

Га́рри Э́двард Кейн (англ. Harry Edward Kane; род. 28 июля 1993 года, Уолтемстоу, Большой Лондон) — английский футболист, нападающий немецкого клуба «Бавария» и капитан национальной сборной Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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