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Спорт во время отпуска: как не потерять форму, не превратив отдых в мучение

2:42
Спорт

Лето, чемодан, билеты, мечты об отдыхе… и тревожное "А как же тренировки?". Не все готовы отказаться от движения, но и таскать с собой спортпит и план на неделю — не вариант. К счастью, активность в отпуске может быть лёгкой, спонтанной и приятной.

Девушка на пляже
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на пляже

Почему не стоит полностью отключаться

Даже пара недель без движения может сбить ритм, ухудшить сон и настроение. Но это не повод превращать отдых в спортивный лагерь.

Минимальная активность

  • Помогает лимфе и крови "не застаиваться" в жару.
  • Снимает тревожность после рабочих авралов.
  • Улучшает сон и делает тело более отдохнувшим, а не "разваленным".

Простая формула: 3-2-1

Чтобы не перегрузиться и не винить себя за каждую паузу, можно придерживаться схемы:

  • 3 дня: активные прогулки или плавание, хотя бы по 30 минут.
  • 2 дня: лёгкие тренировки утром (10-15 минут растяжки, йоги или функционала).
  • 1 день: абсолютный релакс. Без фитнеса и угрызений совести.

Что взять с собой, чтобы не напрягаться

  • Эспандер или фитнес-ленту: весит меньше купальника.
  • Кроссовки: на случай спонтанной прогулки по тропе.
  • Скачанные видео с упражнениями: без зависимости от Wi-Fi.
  • Коврик: любой пляжный вполне подойдёт.

5 способов двигаться в отпуске — и не заметить этого

Прогулка босиком по песку

  • Нагружает стопы и икры, плюс приятный массаж. 15-20 минут — и вы уже "позанимались".

Йога в тени или на балконе

  • Пара асан с медленным дыханием — и тело проснулось без кофе.

Плавание в море или бассейне

  • Не марафон — просто удовольствие, мягкая кардионагрузка и охлаждение в одном флаконе.

Приседания и планка после душа

  • Всего 5 минут, но ощущение "я молодец" останется на весь день.

Прогулка в стиле гуляю с кайфом

  • Неспешное хождение по набережной, городку или лесу заменяет тренировку без лишнего пафоса.

А вот чего не стоит делать

  • Сжигать ужин: движение не должно быть наказанием за десерт
  • Уговаривать всех присоединиться: пусть каждый отдыхает как хочет
  • Бояться откатов: даже если вы совсем не двигались, это не катастрофа

Главное — отдыхайте с удовольствием

Форму можно сохранить без расписания и самоконтроля. Немного движений, много удовольствия — и вы вернётесь домой в ресурсе, без ощущения, что "всё потеряно". Отдых — это тоже часть заботы о теле.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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