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Фитнес-мифы разбиты: четыре зоны тела, где спорт бессилен — только пластика спасет ситуацию

3:30
Спорт

Не всех природа щедро наградила телом мечты, и это нормально. Питание, спорт и современные бьюти-процедуры творят чудеса, но некоторые "проблемные зоны" поддаются только рукам пластического хирурга. Разбираемся, какие именно.

Тело
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тело

Лицо

Потеря четкости овала лица, второй подбородок, провисания — не всегда дело лишнего веса. Даже стройные девушки страдают от гравитации. Похудеть тут не поможет, но пластическая хирургия возвращает свежесть.

Deep Plane Facelift — новая методика из США, которая омолаживает, не натягивая кожу, а аккуратно сдвигая ткани глубоко под мышцами. В отличие от классического SMAS-лифтинга, где правят только боковые зоны, DPF подтягивает и среднюю часть лица, разглаживая носогубки и придавая естественный молодой вид без эффекта "маски". Рубцы тоньше, восстановление быстрее, а результат держится дольше.

Шея

После сильного похудения на шее часто остаются провисшие ткани, которые формируют "индюшачью" шею. Убрать избытки можно только с помощью операции — платизмопластики.

Суть в том, что мышцы стягивают в центре и сшивают, а кожу убирают в заушной зоне. Обычно применяются обе техники, иначе кожа быстро обвиснет вновь.

Живот

Плоский живот — мечта многих, но бывает, что спорт и диеты бессильны. Если мышцы живота сильно разошлись (диастаз 2-й или 3-й степени), это не только неприятно визуально, но и опасно для здоровья — внутренние органы теряют опору, могут появиться грыжи.

Закачать диастаз нельзя, наоборот — тренировки с нагрузкой могут усугубить ситуацию. Эта проблема встречается не только у женщин после родов, но и у мужчин с висцеральным жиром или высоким внутрибрюшным давлением.

Ягодицы

Идеальные ягодицы — часто дело пластики. Упражнения могут сделать мышцы крепче, но увеличить объем и изменить форму удаётся далеко не всем. Импланты и липофилинг — проверенный способ.

Выбор размера и формы имплантов строго индивидуален, а сочетание с липосакцией в поясничной зоне помогает сгладить контуры и добиться естественного изгиба. Операция занимает около полутора часов, реабилитация — около месяца с ношением компрессионного белья и ограничением нагрузки.

Живот, талия, бедра и ягодицы: липоскульптура

Когда после похудения остаются "жировые ловушки", это не только визуальный дискомфорт, но и нагрузка на организм. Локальные жировые отложения плохо влияют на обмен веществ и ускоряют старение.

Питание и спорт здесь почти бессильны: убрать жировые ловушки можно только липосакцией — малотравматичной операцией с минимальными разрезами и быстрым восстановлением. Но важно помнить, что липосакция — не способ похудения. Чтобы результат держался, нужно следить за питанием и физической активностью.

Некоторые зоны тела не поддаются тренировкам и диетам, а косметология лишь поддерживает состояние кожи. Чтобы решить проблемы с лицом, шеей, животом и ягодицами, порой нужна пластика. Это не про красоту ради красоты — это про комфорт и здоровье.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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