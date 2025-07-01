Возраст не спасёт: целлюлит притаился даже у тех, кто борется с ним всю жизнь

Целлюлит — это изменение текстуры кожи, из-за которого она становится бугристой, похожей на "апельсиновую корку". Причина — увеличение жировых клеток и ослабление соединительной ткани между ними. Обычно это заметно на бедрах, ягодицах и животе.
Появление целлюлита — не всегда результат неправильного образа жизни. Вот основные причины:
Если у мамы или бабушки был целлюлит, вероятно, он появится и у вас. У женщин кожа тоньше и склоннее к буграм, а у мужчин жировая ткань распределена иначе.
Эстроген способствует накоплению жира в нижней части тела. Менопауза, беременность и прием контрацептивов влияют на уровень гормонов и могут усилить целлюлит.
Малоподвижность и тесная одежда замедляют кровоток, что приводит к отекам и усугубляет проявления целлюлита.
С возрастом кожа теряет упругость, коллаген становится слабее, а обмен веществ замедляется — это делает целлюлит более заметным.
Переизбыток сахара, соли, жирной пищи, стресс, недостаток сна и физической активности ухудшают состояние кожи и способствуют накоплению жира.
Целлюлит полностью не убрать, но его проявления можно значительно сократить.
Ограничьте сахар и соль, добавьте в рацион овощи, фрукты и продукты с Омега-3 — они улучшают обмен веществ и эластичность кожи.
Силовые тренировки (приседания, выпады), кардио (бег, плавание) и растяжка помогают подтянуть мышцы, улучшить кровообращение и снизить жир.
Массаж, лимфодренаж, контрастный душ и специальные кремы улучшают кровоток и внешний вид кожи. Косметологические процедуры, например лазер и RF-лифтинг, дают более заметный эффект.
Целлюлит (англ cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.
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