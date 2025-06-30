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Фитнес по-женски: как гормоны влияют на время и тип тренировок — ключ к эффективным занятиям

2:44
Спорт

Женское тело — это целый ритм, живущий по своим законам, и менструальный цикл вовсе не препятствие для тренировок, как многие привыкли думать. В разные фазы цикла меняется уровень гормонов, что отражается на выносливости, силе, мотивации и даже болевом пороге. Если научиться слушать себя и подстраивать нагрузки под настроение и возможности тела, тренировки станут эффективнее и безопаснее.

Портрет фитнес-женщины в розовой спортивной одежде
Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain
Портрет фитнес-женщины в розовой спортивной одежде

Менструация: время восстановления

В первые дни цикла уровень гормонов снижен до минимума. Тело занято обновлением, и энергии обычно не хватает. Лучше уменьшить интенсивность, переключиться на мягкую йогу, дыхательные упражнения или просто прогуляться на свежем воздухе. Это время для заботы о себе. Слушайте свое тело и дайте ему отдохнуть.

Фолликулярная фаза: пора набирать обороты

После окончания месячных уровень эстрогена начинает расти, и вместе с ним приходит энергия, мотивация и бодрость. Это лучший момент для силовых тренировок, кроссфита, бега или интервальных нагрузок. Тело с радостью откликается, мышцы быстрее восстанавливаются. Главное — не упустить эту возможность и немного подтолкнуть себя к большей активности.

Овуляция: пик энергии и вдохновения

Во время овуляции физическая форма на максимуме. Энергия бьет ключом, болевой порог повышается, а выносливость растет. "Можно ставить личные рекорды, пробовать новые тренировки, танцы, хайкинг или функциональный тренинг. Но из-за высокого уровня эстрогена суставы становятся чуть менее устойчивыми — не забывайте про хорошую разминку и правильную технику", — предупреждает врач.

Лютеиновая фаза: время заботы и замедления

После овуляции прогестерон начинает преобладать. Возникает вялость, раздражительность, могут появиться отеки. Здесь подойдут умеренные нагрузки: пилатес, плавание, растяжка или суставная гимнастика. Организм готовится к менструации, и чрезмерные нагрузки могут вызвать стресс. Лучше делать ставку на стабильность и ритм, а не на интенсивность.

Слушайте себя больше, чем схемы

Главное — не зажимать себя в жесткие рамки, даже если они научно обоснованы. Цикл у каждой женщины уникален, и ощущения могут меняться даже в одной и той же фазе. "Если очень хочется укутаться в плед, а не качать пресс — выбирайте плед. Будьте к себе нежнее", — подытоживает специалист по женскому здоровью.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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