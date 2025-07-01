Худей, не вставая с дивана: 12 хитрых способов сжечь калории для ленивых

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Есть отличные новости для тех, кто не фанатеет от кроссовок, ковриков и "планки на 60 секунд”: калории сжигаются не только в спортзале! Порой, просто занимаясь привычными повседневными делами, вы даже не замечаете, как ваш организм работает на вас.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Вы, наверное, слышали, что городским жителям сейчас не хватает физической активности. Это плохо и для здоровья, и для фигуры. Но не всем по душе бегать или часами корпеть в спортзале. Давайте посмотрим, сколько калорий мы тратим во время разных тренировок, а затем сравним с тем, как энергию уходит в повседневной жизни:

Йога (хатха, виньяса) — 180-250 ккал в час

Силовая тренировка — 250-400 ккал в час

Бег (8 км/ч) — 500-600 ккал в час

Плавание (спокойный стиль) — 350-500 ккал в час

HIIT (интервальные тренировки) — 500-800 ккал в час

Теперь посмотрим, что происходит, когда вы просто живёте обычной жизнью.

Сон — до 60 ккал/час

Во сне организм не отдыхает просто так. Он восстанавливает клетки, регулирует гормоны, отвечает за баланс голода и насыщения, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Особенно калорий много тратится в фазу быстрого сна, когда снятся сны. Хотя, конечно, на ночь переедать не стоит!

Секс и поцелуи — 150-400 ккал/час

Страстные ласки ускоряют сердце, учащают дыхание и заставляют мышцы работать. Интенсивность и длительность важны: быстрый секс — мало калорий, а вот более продолжительный — уже как быстрая прогулка или лёгкая пробежка. В среднем мужчины сжигают около 101 ккал, женщины — около 69. Отличный повод чаще наслаждаться!

Смех — 10-40 ккал за 10-15 минут

Исследование 2006 года показало, что искренний смех задействует мышцы живота, диафрагму и дыхательную систему, повышает уровень норадреналина, а это усиливает термогенез. Смех улучшает гормональный фон и обмен веществ. Так что смейтесь как можно чаще и бегите на стендап!

Танцы — 240-400 ккал/час

Танцы — отличная аэробная нагрузка, активируют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и заставляют вырабатывать эндорфины. Это хорошая альтернатива спортзалу, будь то зумба, хастл или просто танцы дома под любимую музыку.

Домашняя уборка — 65-200 ккал/час

Интенсивность уборки влияет на расход калорий. Мытьё полов, наклоны, приседания — настоящая тренировка. К тому же уборка снижает тревожность, что улучшает обмен веществ. Так что не отдавайте всё роботам-пылесосам, оставьте часть работы себе!

Прогулка с собакой — до 240 ккал/час

Свежий воздух и умеренная активность делают прогулку полезной. Особенно если ваш питомец активен и любит бегать — калорий сжигается ещё больше. Если собаки нет — может, пора завести? Это поможет и режим наладить!

Укладка волос — до 140 ккал/час

Невероятно, но факт: стоять у зеркала, сушить и укладывать волосы — тоже работа! Включаются мышцы рук, корпуса и ног, чтобы держать позу и справиться с непослушными прядями.

Шопинг — до 200 ккал/час

Покупки — это не просто прогулка. Много ходьбы, переноска сумок, приседания в примерочных и эмоциональное напряжение. Так что, если хотите похудеть, не стоит полностью переходить на онлайн-шопинг.

Чтение вслух — до 90 ккал/час

Когда читаете вслух, вы активнее дышите, напрягаете голосовые связки и мышцы лица. Иногда даже ходите по комнате. Чем выразительнее и эмоциональнее — тем лучше для тела.

Игры с детьми — 150-300 ккал/час

Догонялки, мяч, бадминтон или катание с гор — это и движение, и адреналин, и удовольствие. Главное — не сидеть на лавочке с телефоном, а включаться в игру.

Зарядка — 150-300 ккал/час

Несколько минут утренней разминки запускают метаболизм, повышают дофамин и активируют лимфатическую систему. Даже лёгкая регулярная активность полезнее редкого жесткого кардио.

Лестница вместо лифта — до 1400 ккал/час (быстрый подъём)

Чем выше и чаще поднимаетесь пешком, тем больше работают мышцы и укрепляется сердце. Забудьте про лифт и получите классную тренировку, не выходя из дома.

Бонус

Сидячий образ жизни вреден не из-за низкого расхода калорий. Активная работа мозга требует много энергии, но весит он всего 2% от тела, так что мышцы не получают нагрузки. Важно делать разминку каждые 30 минут, чтобы не застаиваться и ускорить обмен веществ.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

