Болельщики в шоке: Медведев вылетел с Уимблдона после трёх часов борьбы

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Российский теннисист Даниил Медведев неожиданно завершил выступление на Уимблдоне уже в первом круге. 30 июня он уступил французу Бенджамину Бонзи в четырёхсетовом матче — 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Встреча продлилась три часа и десять минут.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Теннисист Даниил Медведев

Девятый номер вылетает на старте

Медведев, входивший в турнир под девятым номером посева, не смог удержать преимущество в затяжных розыгрышах и дважды проиграл на тай-брейках. Француз Бонзи, не входящий в топ-40 мирового рейтинга, показал уверенную игру и воспользовался колебаниями в форме россиянина.

Кто следующий у Бонзи?

Во втором круге француз встретится с победителем пары Вит Копршива (Чехия, 78-й в рейтинге ATP) — Джордан Томпсон (Австралия, 44-й). Оба считаются соперниками примерно равного уровня для Бонзи, что открывает ему неплохие шансы на выход в третий круг.

О турнире

Уимблдон — третий турнир в сезоне Большого шлема. В 2025 году его призовой фонд составляет £53,5 млн (примерно €62,6 млн). Соревнования проходят на травяных кортах, что традиционно требует особенной подготовки и адаптации даже от топовых игроков.

Неудача для Медведева

Проигрыш в первом круге — серьёзный удар по амбициям и рейтинговым очкам Медведева. Он не впервые испытывает трудности на травяных кортах, но столь раннее выбывание стало сюрпризом даже для скептиков. Уимблдон продолжает радовать болельщиков неожиданными результатами, сообщают Известия.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис - вид спорта, в котором соперничают либо два игрока ("одиночная игра"), либо две команды, состоящие из двух игроков ("парная игра").

