ФИФА хочет устраивать чемпионат мира каждый год? Инфантино дал неожиданный ответ

Во время визита на матч между "Палмейрасом" и "Ботафого" в Бразилии президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление, которое может перевернуть футбольный календарь.
Отвечая на вопрос о будущем клубного чемпионата мира, он заявил:
"Если бы это было моё решение, я бы проводил чемпионат мира каждый год, круглый год!" — пошутил Инфантино, вызвав оживлённую реакцию трибун.
Несмотря на шутливый тон, в его словах чувствовался намёк на потенциальные перемены. Пока план остаётся прежним — турнир проводится раз в четыре года, но ФИФА не исключает пересмотра формата в будущем.
"После следующего чемпионата мы проведём всесторонний анализ, обсудим всё с клубами и конфедерациями. Тогда и примем решение", — добавил президент ФИФА.
Он также подтвердил, что обсуждал возможности расширения форматов с новым главой Бразильской конфедерации футбола.
Каким будет будущее клубного мундиаля — пока неизвестно. Но очевидно, что в ближайшие годы ФИФА готова экспериментировать и усиливать интерес к международным турнирам.
Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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