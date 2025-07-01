ФИФА хочет устраивать чемпионат мира каждый год? Инфантино дал неожиданный ответ

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Во время визита на матч между "Палмейрасом" и "Ботафого" в Бразилии президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление, которое может перевернуть футбольный календарь.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Отвечая на вопрос о будущем клубного чемпионата мира, он заявил:

"Если бы это было моё решение, я бы проводил чемпионат мира каждый год, круглый год!" — пошутил Инфантино, вызвав оживлённую реакцию трибун.

Несмотря на шутливый тон, в его словах чувствовался намёк на потенциальные перемены. Пока план остаётся прежним — турнир проводится раз в четыре года, но ФИФА не исключает пересмотра формата в будущем.

"После следующего чемпионата мы проведём всесторонний анализ, обсудим всё с клубами и конфедерациями. Тогда и примем решение", — добавил президент ФИФА.

Он также подтвердил, что обсуждал возможности расширения форматов с новым главой Бразильской конфедерации футбола.

Каким будет будущее клубного мундиаля — пока неизвестно. Но очевидно, что в ближайшие годы ФИФА готова экспериментировать и усиливать интерес к международным турнирам.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.

