ПСЖ захватывает Бразилию: миллиардер Нассер Аль-Хелаифи хочет купить клуб Витория

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Футбольный мир стоит на пороге громкой трансфера, но на этот раз речь не о игроке, а о целом клубе. Владелец Paris Saint-Germain Нассер Аль-Хелаифи через Qatar Sports Investments ведет переговоры о покупке бразильского Esporte Clube Vitória.

Фото: commons.wikimedia.org by Hombrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион "Марселя"

Эта потенциальная сделка может кардинально изменить расстановку сил в южноамериканском футболе и создать новый вектор развития для бразильских клубов.

Особый интерес вызывает фигура Марконе Амарала — бывшего игрока "Витории", натурализованного катарского футболиста, а ныне депутата, который возглавил делегацию для переговоров с QSI. Его уникальный опыт и связи могут стать решающим фактором в заключении сделки. "Витория" подготовила подробное досье, включающее анализ инфраструктуры клуба, академии, финансового состояния и долгов, чтобы представить потенциальным инвесторам полную картину.

Если сделка состоится, это откроет новую эру для бразильского футбола, где до сих пор доминировала модель местных владельцев. "Витория" может стать первым бразильским клубом, получившим инвестиции от того же фонда, что и ПСЖ, что теоретически позволит ей конкурировать с клубами City Group на международной арене. Особенно символично, что это происходит именно сейчас, когда бразильские клубы массово переходят на модель SAF (Sociedade Anônima do Futebol), открывающую двери для иностранных инвестиций, пишет portaltimes.com.br.

Эксперты отмечают, что этот шаг Аль-Хелаифи может быть ответом на экспансию City Group в Южной Америке и частью глобальной стратегии по созданию международной футбольной сети. Для "Витории" это шанс получить доступ к ресурсам, которые могут вывести клуб на принципиально новый уровень, хотя некоторые болельщики уже выражают опасения по поводу возможной потери идентичности клуба.

Уточнения

Нассер Ганим Аль-Хелаифи (ناصر بن غانم الخليفي; род. 12 ноября 1973) — катарский бизнесмен и теннисист, председатель -компании beIN Media Group и Qatar Investment Authority, президент Федерации тенниса Катара (QTF) и вице-президент Азиатской федерации тенниса (ATF) по Западной Азии.

