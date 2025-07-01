Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы или разочарование: одна ошибка в июне и вы останетесь без цветения
Чтобы снять долговую сеть: Газпром освободят от налогообложения за швейцарскую задолженность
ФИФА хочет устраивать чемпионат мира каждый год? Инфантино дал неожиданный ответ
Там, где пираты уступили место карнавалам: что прячется на Исла-Мухерес, кроме песка и моря
Пилинг дома — это не страшно: как обновить кожу без ошибок и ожогов
Осень не будет скучной: 4 цветка, которые раскрасят сад яркими красками до самых морозов и снега
Никто не знал, что на высоте облаков стоит храм, который видел рассвет и гибель цивилизаций
Ящерицы тайно влияют на леса Мадагаскара — правда оказалась неожиданной
Куриные котлеты: секрет сочности, который изменит ваше представление о готовке

ПСЖ захватывает Бразилию: миллиардер Нассер Аль-Хелаифи хочет купить клуб Витория

2:04
Спорт

Футбольный мир стоит на пороге громкой трансфера, но на этот раз речь не о игроке, а о целом клубе. Владелец Paris Saint-Germain Нассер Аль-Хелаифи через Qatar Sports Investments ведет переговоры о покупке бразильского Esporte Clube Vitória.

Стадион "Марселя"
Фото: commons.wikimedia.org by Hombrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион "Марселя"

Эта потенциальная сделка может кардинально изменить расстановку сил в южноамериканском футболе и создать новый вектор развития для бразильских клубов.

Особый интерес вызывает фигура Марконе Амарала — бывшего игрока "Витории", натурализованного катарского футболиста, а ныне депутата, который возглавил делегацию для переговоров с QSI. Его уникальный опыт и связи могут стать решающим фактором в заключении сделки. "Витория" подготовила подробное досье, включающее анализ инфраструктуры клуба, академии, финансового состояния и долгов, чтобы представить потенциальным инвесторам полную картину.

Если сделка состоится, это откроет новую эру для бразильского футбола, где до сих пор доминировала модель местных владельцев. "Витория" может стать первым бразильским клубом, получившим инвестиции от того же фонда, что и ПСЖ, что теоретически позволит ей конкурировать с клубами City Group на международной арене. Особенно символично, что это происходит именно сейчас, когда бразильские клубы массово переходят на модель SAF (Sociedade Anônima do Futebol), открывающую двери для иностранных инвестиций, пишет portaltimes.com.br.

Эксперты отмечают, что этот шаг Аль-Хелаифи может быть ответом на экспансию City Group в Южной Америке и частью глобальной стратегии по созданию международной футбольной сети. Для "Витории" это шанс получить доступ к ресурсам, которые могут вывести клуб на принципиально новый уровень, хотя некоторые болельщики уже выражают опасения по поводу возможной потери идентичности клуба.

Уточнения

Нассер Ганим Аль-Хелаифи (ناصر بن غانم الخليفي; род. 12 ноября 1973) — катарский бизнесмен и теннисист, председатель -компании beIN Media Group и Qatar Investment Authority, президент Федерации тенниса Катара (QTF) и вице-президент Азиатской федерации тенниса (ATF) по Западной Азии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Авто
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов
Авто
Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Baby tee — футболка, как будто ты стащила её у сестры-подростка: дерзкий хит лета
Икра, лосось и не только в обмен на фрукты и овощи: Узбекистан становится ключевым партнёром Хабаровского края
ПСЖ захватывает Бразилию: миллиардер Нассер Аль-Хелаифи хочет купить клуб Витория
Дело не только в нежных чувствах: вот почему Анна Калашникова готова вернуться к Прохору Шаляпину
Ручная или машинная? Полировка авто без ошибок и с блестящим результатом
Карьеры Моравии: где в Чехии можно купаться, чтобы никто не мешал
Эти кольца не для Сатурна: что заметили в пыльных объятиях звёзд
Жара в квартире под крышей: как выжить, когда температура в квартире достигает 29 градусов
Держите их подальше от огурцов — иначе останетесь без урожая и без настроения на весь сезон
Грядки плавятся, цветы в обмороке — не дайте жаре убить урожай: три шага для воскрешения грядки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.