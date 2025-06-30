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Только таймер и 7 минут: армейская тренировка, которая включает всё тело

3:06
Спорт

Нет времени на спорт? Окей. Но семь минут — это уже не отговорка. Эта круговая схема из армейской подготовки даст телу встряску, даже если ты только что встал с дивана.

Ползанье
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ползанье

Что это за тренировка

Это интервальный круг по принципу HICT — High-Intensity Circuit Training. Изначально методика создавалась для бойцов, которым нужно было держать тело в форме без спортзала и снарядов. Сейчас её используют менеджеры, айтишники, молодые мамы и студенты — все, у кого нет времени, но есть желание.

Схема простая

  • 30 секунд — работа.
  • 10 секунд — отдых.
  • 12 упражнений.

Общая продолжительность — всего 7 минут.

"Эта тренировка как короткий бой: включает всё - мышцы, дыхание, мозг", — говорит бывший военный инструктор Джейсон Мур.

Что входит в комплекс

Вот список из 12 упражнений — без снарядов, всё с весом собственного тела:

  • Прыжки с разведением рук и ног.
  • Присед у стены (спина ровно, как будто сидишь на воздухе).
  • Отжимания.
  • Пресс (подъём корпуса).
  • Подъём таза лёжа.
  • Выпады (по очереди ноги).
  • Планка.
  • Приседания с руками за головой.
  • Бег на месте с высоким подъёмом коленей.
  • Отжимания с разворотом корпуса.
  • Планка на локтях.
  • Стульчик у стены (финальный вынос мозга).

Нужны только таймер, стул и немного решимости. Можно тренироваться дома, в парке, в отеле, на работе.

Почему это работает

  • Сжигает жир и запускает метаболизм - даже после тренировки.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему.
  • Задействует всё тело - от ног до кора.
  • Экономит время - всего 7 минут.
  • Даёт заряд энергии на весь день.

По эффективности при регулярности может соперничать с часовыми тренировками в зале

Кому подойдёт

  • Тем, кто только начинает — можно упростить.
  • После перерыва — отличное возвращение в ритм.
  • Людям с плотным графиком.
  • Тем, кто не любит залы, но хочет результатов.
  • Всем, кто любит чёткий таймер и структуру.

Важно помнить

  • Перед началом сделай разминку: лёгкие прыжки, наклоны, вращения суставов — 2-3 минуты.
  • После круга — обязательно заминка и растяжка, чтобы тело не "забилось".
  • Если есть проблемы с сердцем, суставами, давлением — посоветуйтесь с врачом.

Где найти таймер

  • Бесплатные приложения: Tabata Timer, Seconds, Interval Timer

  • Или просто вбей в видеохостинге: "7 Minute Workout" — и включай первый ролик с тренером

Итог: максимум за минимум

Эта тренировка — не чудо, но честный способ начать. Семь минут — и ты уже не там, где был вчера. Главное — начать и не искать оправданий. Ведь 420 секунд есть у всех. Даже у тебя.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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