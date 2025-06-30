Только таймер и 7 минут: армейская тренировка, которая включает всё тело

Нет времени на спорт? Окей. Но семь минут — это уже не отговорка. Эта круговая схема из армейской подготовки даст телу встряску, даже если ты только что встал с дивана.
Это интервальный круг по принципу HICT — High-Intensity Circuit Training. Изначально методика создавалась для бойцов, которым нужно было держать тело в форме без спортзала и снарядов. Сейчас её используют менеджеры, айтишники, молодые мамы и студенты — все, у кого нет времени, но есть желание.
Общая продолжительность — всего 7 минут.
"Эта тренировка как короткий бой: включает всё - мышцы, дыхание, мозг", — говорит бывший военный инструктор Джейсон Мур.
Вот список из 12 упражнений — без снарядов, всё с весом собственного тела:
Нужны только таймер, стул и немного решимости. Можно тренироваться дома, в парке, в отеле, на работе.
По эффективности при регулярности может соперничать с часовыми тренировками в зале
Бесплатные приложения: Tabata Timer, Seconds, Interval Timer
Или просто вбей в видеохостинге: "7 Minute Workout" — и включай первый ролик с тренером
Эта тренировка — не чудо, но честный способ начать. Семь минут — и ты уже не там, где был вчера. Главное — начать и не искать оправданий. Ведь 420 секунд есть у всех. Даже у тебя.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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