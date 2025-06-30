Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенсация из США: плавайте после еды — гастроэнтеролог раскрывает правду
Пыль времени смыта: масло творит с волосами невозможное
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны
Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м
От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах

Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт

3:04
Спорт

Обычные тренировки надоели? Хочется растяжки, силы и немного гравитационной магии? Пилатес на подвесах — новое фитнес-направление, которое совмещает работу с телом и ощущение полёта.

Пилатес на подвесах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пилатес на подвесах

Что это вообще такое

Пилатес на подвесах — это гибрид классических упражнений на корпус (core) и элементов антигравити-тренировок. Вы работаете с лентами, канатами или специальным гамаком, часть тела приподнята над полом, другая — остаётся на опоре. Это создаёт эффект "облегчённого тела", но заставляет глубже включать мышцы-стабилизаторы и держать баланс.

В чём отличия от обычного пилатеса

  • Мягкая гравитация: вес тела перераспределяется — это помогает позвоночнику "вытягиваться" естественным образом.
  • Щадящая нагрузка на суставы: никаких ударных амортизирующих движений.
  • Работа над балансом: каждый шаг — это тренировка координации.
  • Фокус на глубоких мышцах: особенно на поперечных и косых, которые формируют "внутренний корсет".
  • Контроль через дыхание: техника остаётся ключевой — как в классическом пилатесе.

Несмотря на воздушную эстетику, нагрузка — настоящая. Особенно если соблюдать технику и не халтурить в гамаке.

Кому стоит попробовать

Пилатес на подвесах подойдёт, если вы:

  • Проводите много времени за компьютером — разгрузка для спины и шеи.
  • Испытываете напряжение в пояснице и плечах.
  • Хотите укрепить корпус и улучшить осанку.
  • Восстанавливаетесь после родов (с разрешения врача).
  • Боитесь жёстких тренировок — тут вес тела распределяется плавно.
  • Ищете что-то не только про тело, но и про ощущение "настроения изнутри".

А кому лучше не стоит

  • Тем, у кого есть серьёзные заболевания позвоночника (особенно в стадии обострения).
  • Людям с гипертонией, глаукомой, головокружениями.
  • Женщинам в первом триместре беременности.
  • При тяжёлых формах остеопороза — только после консультации с врачом.

Где это можно найти

Пилатес на подвесах уже доступен во многих студиях в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах. Занятия могут быть как в формате мини-групп, так и персональными. Часто такие классы включаются в aerial-программы — как часть антигравитационного фитнеса.

Цены варьируются от 700 до 1500 рублей за занятие, но многие студии предлагают пробные форматы — можно попробовать и решить, подходит ли вам такой способ тренироваться.

Итого: зависнуть, чтобы почувствовать опору

Пилатес на подвесах — это не просто красивая поза для соцсетей. Это метод, в котором сочетаются работа над телом, внимание к дыханию и мягкое ощущение "я здесь и сейчас". Особенно подойдёт тем, кто устал от прессинга залов, но не хочет бросать движение.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны
Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой
Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м
От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах
Поплавская раскрыла главную причину своей поддержки Симоньян — вот для чего она купила её новую книгу
Мульча против мокрого зла: невидимая защита кабачков от гнили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.