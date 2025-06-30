Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт

Обычные тренировки надоели? Хочется растяжки, силы и немного гравитационной магии? Пилатес на подвесах — новое фитнес-направление, которое совмещает работу с телом и ощущение полёта.
Пилатес на подвесах — это гибрид классических упражнений на корпус (core) и элементов антигравити-тренировок. Вы работаете с лентами, канатами или специальным гамаком, часть тела приподнята над полом, другая — остаётся на опоре. Это создаёт эффект "облегчённого тела", но заставляет глубже включать мышцы-стабилизаторы и держать баланс.
Несмотря на воздушную эстетику, нагрузка — настоящая. Особенно если соблюдать технику и не халтурить в гамаке.
Пилатес на подвесах подойдёт, если вы:
Пилатес на подвесах уже доступен во многих студиях в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах. Занятия могут быть как в формате мини-групп, так и персональными. Часто такие классы включаются в aerial-программы — как часть антигравитационного фитнеса.
Цены варьируются от 700 до 1500 рублей за занятие, но многие студии предлагают пробные форматы — можно попробовать и решить, подходит ли вам такой способ тренироваться.
Пилатес на подвесах — это не просто красивая поза для соцсетей. Это метод, в котором сочетаются работа над телом, внимание к дыханию и мягкое ощущение "я здесь и сейчас". Особенно подойдёт тем, кто устал от прессинга залов, но не хочет бросать движение.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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