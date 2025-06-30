Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт

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Обычные тренировки надоели? Хочется растяжки, силы и немного гравитационной магии? Пилатес на подвесах — новое фитнес-направление, которое совмещает работу с телом и ощущение полёта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пилатес на подвесах

Что это вообще такое

Пилатес на подвесах — это гибрид классических упражнений на корпус (core) и элементов антигравити-тренировок. Вы работаете с лентами, канатами или специальным гамаком, часть тела приподнята над полом, другая — остаётся на опоре. Это создаёт эффект "облегчённого тела", но заставляет глубже включать мышцы-стабилизаторы и держать баланс.

В чём отличия от обычного пилатеса

Мягкая гравитация : вес тела перераспределяется — это помогает позвоночнику "вытягиваться" естественным образом.

: вес тела перераспределяется — это помогает позвоночнику "вытягиваться" естественным образом. Щадящая нагрузка на суставы : никаких ударных амортизирующих движений.

: никаких ударных амортизирующих движений. Работа над балансом : каждый шаг — это тренировка координации.

: каждый шаг — это тренировка координации. Фокус на глубоких мышцах : особенно на поперечных и косых, которые формируют "внутренний корсет".

: особенно на поперечных и косых, которые формируют "внутренний корсет". Контроль через дыхание: техника остаётся ключевой — как в классическом пилатесе.

Несмотря на воздушную эстетику, нагрузка — настоящая. Особенно если соблюдать технику и не халтурить в гамаке.

Кому стоит попробовать

Пилатес на подвесах подойдёт, если вы:

Проводите много времени за компьютером — разгрузка для спины и шеи.

Испытываете напряжение в пояснице и плечах.

Хотите укрепить корпус и улучшить осанку.

Восстанавливаетесь после родов (с разрешения врача).

Боитесь жёстких тренировок — тут вес тела распределяется плавно.

Ищете что-то не только про тело, но и про ощущение "настроения изнутри".

А кому лучше не стоит

Тем, у кого есть серьёзные заболевания позвоночника (особенно в стадии обострения).

Людям с гипертонией, глаукомой, головокружениями.

Женщинам в первом триместре беременности.

При тяжёлых формах остеопороза — только после консультации с врачом.

Где это можно найти

Пилатес на подвесах уже доступен во многих студиях в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах. Занятия могут быть как в формате мини-групп, так и персональными. Часто такие классы включаются в aerial-программы — как часть антигравитационного фитнеса.

Цены варьируются от 700 до 1500 рублей за занятие, но многие студии предлагают пробные форматы — можно попробовать и решить, подходит ли вам такой способ тренироваться.

Итого: зависнуть, чтобы почувствовать опору

Пилатес на подвесах — это не просто красивая поза для соцсетей. Это метод, в котором сочетаются работа над телом, внимание к дыханию и мягкое ощущение "я здесь и сейчас". Особенно подойдёт тем, кто устал от прессинга залов, но не хочет бросать движение.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

