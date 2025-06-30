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Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно

2:47
Спорт

В спортивной бутылке — не просто протеин, а целая химлаборатория. Умные порошки, ноотропы, капли для сна… Что мы на самом деле глотаем вместе с модой на спортпит — и стоит ли это того?

Спортивное питание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное питание

Капсулы будущего уже здесь

Спортивное питание сегодня — это уже не просто баночка с сывороткой. Рынок растёт, а вместе с ним — и фантазия производителей. В 2025 году состав спортивных добавок всё больше напоминает аптечку биохакера:

  • Адаптогены: ашваганда, родиола, грибы рейши: чтобы справляться со стрессом и восстанавливаться после тяжёлого дня.
  • БАДы для микробиома: пребиотики и симбиотики обещают наладить кишечник и ускорить метаболизм.
  • Ноотропные смеси: микс кофеина, теанина и ещё пары названий из научной фантастики — якобы улучшают фокус на тренировке.
  • Комплексы для сна: от мелатонина до GABA: чтобы мышцы росли ночью, пока ты спишь, как младенец.

Звучит убедительно. Но так ли всё безоблачно?

Наука или маркетинг

Большинство добавок звучат как прорыв. Но если копнуть глубже — доказательств маловато. Многие исследования финансируются самими брендами. А часть формул действует разве что на крысах — и то не всегда.

"Это не волшебные пилюли. Если вы не спите и едите как попало, спортпит ничего не решит", — говорят нутрициологи.

А вот что может пойти не так

Мода на "умные капсулы" привела к новому явлению — побочкам не от стероидов, а от БАДов:

  • Бессонница после вечернего приёма BCAA с кофеином;
  • Тревожность и скачки давления от "концентрации в капсуле";
  • сбои в гормонах после тестобустеров, принятых "на всякий случай".

Плюс ко всему — реальный риск нарваться на подделку или неподтверждённый состав, особенно в онлайн-магазинах с заманчивыми акциями.

Как не заглотить лишнего

Перед тем как пить по расписанию всё, что советуют фитнес-блогеры, проверьте:

  • Нужна ли вам вообще эта добавка: или просто хочется "как у всех"?
  • Из чего она состоит: если на банке 20 незнакомых слов — повод насторожиться.
  • Какая дозировка: иногда капсула — это тройная норма на день.
  • Вы точно отдыхаете, а не заменяете отдых таблеткой.

Спортпит — не вместо жизни

Добавки могут помочь, если вы уже следите за питанием, двигаетесь и высыпаетесь. Но если хочется просто "выпить и похудеть", чуда не будет. Спорт всё ещё работает по старым правилам: регулярность, еда, сон.

А баночка из магазина — это всего лишь помощник. Не волшебник.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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