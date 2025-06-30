Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно

В спортивной бутылке — не просто протеин, а целая химлаборатория. Умные порошки, ноотропы, капли для сна… Что мы на самом деле глотаем вместе с модой на спортпит — и стоит ли это того?
Спортивное питание сегодня — это уже не просто баночка с сывороткой. Рынок растёт, а вместе с ним — и фантазия производителей. В 2025 году состав спортивных добавок всё больше напоминает аптечку биохакера:
Звучит убедительно. Но так ли всё безоблачно?
Большинство добавок звучат как прорыв. Но если копнуть глубже — доказательств маловато. Многие исследования финансируются самими брендами. А часть формул действует разве что на крысах — и то не всегда.
"Это не волшебные пилюли. Если вы не спите и едите как попало, спортпит ничего не решит", — говорят нутрициологи.
Мода на "умные капсулы" привела к новому явлению — побочкам не от стероидов, а от БАДов:
Плюс ко всему — реальный риск нарваться на подделку или неподтверждённый состав, особенно в онлайн-магазинах с заманчивыми акциями.
Перед тем как пить по расписанию всё, что советуют фитнес-блогеры, проверьте:
Добавки могут помочь, если вы уже следите за питанием, двигаетесь и высыпаетесь. Но если хочется просто "выпить и похудеть", чуда не будет. Спорт всё ещё работает по старым правилам: регулярность, еда, сон.
А баночка из магазина — это всего лишь помощник. Не волшебник.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.