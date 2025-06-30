Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний дождь превращает трассу в ловушку: главное не совершить эту ошибку
Шампунь не поможет: зона, которую нужно мыть отдельно
Верка Сердючка в зоне СВО? Продюсер не исключил, что после концерта в Одессе Данилко должен быть готов ко всему
В коде зарыты ошибки — новая нейросеть вытащит их мгновенно
Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране
Экологические стандарты или прибыль? Как Гренландия балансирует между интересами мировых держав
Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля
Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера
Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица

Когда тренировки перестают радовать: что такое фитнес-депрессия и как выбраться из неё

2:56
Спорт

Вроде бы спорт должен давать энергию, а вы чувствуете только раздражение, вялость и злость на себя? Возможно, вы столкнулись с тем, о чём не говорят в зале — с фитнес-депрессией.

Фитнес выгорание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес выгорание

Спорт как источник усталости

Мы привыкли считать, что спорт — это универсальное лекарство. От тревоги, от грусти, от прокрастинации. Но бывает и наоборот: тренировки перестают радовать. Даже любимые упражнения становятся рутиной, а поход в зал вызывает тревогу, а не бодрость.

Это и есть фитнес-депрессия — не диагноз, но состояние, когда выгораешь не от дивана, а от постоянного движения.

Как распознать это состояние

Вы не просто ленитесь. Вы сражаетесь с собой — и проигрываете. Вот что чаще всего говорит тело и психика:

  • Резко исчезает мотивация, даже если раньше ходили на тренировки по расписанию.
  • Если пропустили день — накатывает вина, будто нарушили долг.
  • Вместо предвкушения — раздражение и отторжение.
  • Отдохнули — а всё равно усталость.
  • Зеркало злит, а мысли крутятся вокруг "мало, слабо, отстаю".

Это не слабость. Это перегруз.

Почему так происходит

Спорт как долг, а не выбор

  • Когда тренировка — не радость, а "надо", организм начинает бунтовать. Силы уходят, а удовольствия — ноль.

Гонка за идеалом

  • Быстрее. Сильнее. Худее. Сравнение с другими (в соцсетях, зале, голове) лишает внутренней мотивации. Появляется ощущение, что вы всё время отстаёте.

Нет пауз

  • Организм не резиновый. Без восстановления тело перестаёт работать в удовольствие — оно просто пытается выжить.

Невозможность расслабиться

  • Когда спорт — единственный способ "почувствовать себя хорошим человеком", он превращается в зависимость, а не ресурс.

Что делать, если вас накрыло

Дайте себе перерыв

  • Уход из зала — не поражение. Это может быть шаг к себе. Попробуйте просто гулять, плавать, высыпаться.

Смените рутину

  • Йога вместо тяжёлого кардио, танцы вместо штанги. Иногда тело просит другого ритма.

Спрашивайте себя

"Мне хорошо сейчас? Или я просто делаю, потому что надо?"

Если ответ — "потому что надо", пора пересматривать цели.

Перестаньте сравнивать

  • Вы — не картинка из соцсетей. У всех свои ритмы. И настоящая сила — не в прессе, а в умении быть к себе честным.

Главное — разрешить себе быть живым

Фитнес-депрессия — не лень и не слабость. Это момент, когда ваша психика просит:

"Замедлись. Пожалуйста, услышь меня".

Прислушаться к себе — это тоже тренировка. Самая важная.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
В коде зарыты ошибки — новая нейросеть вытащит их мгновенно
Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране
Экологические стандарты или прибыль? Как Гренландия балансирует между интересами мировых держав
Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля
Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера
Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица
Забытые герои вторички: 4 модели, которые недооценили
Грядки на северной стороне — и вот что там на самом деле можно вырастить
Хранить лук в холодильнике — плохая идея: как капроновые колготки спасут ваши запасы
Салат с курицей и яблоком, который просят готовить снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.