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Не начинайте тренировку, пока не узнаете это про анаэробные нагрузки

1:53
Спорт

Хочется быстро сбросить вес — сразу думаем о спорте. И нередко начинаем с тяжёлой артиллерии: силовых тренировок. Но стоит ли с них начинать путь к идеальному телу.

Упражнение на бицепс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Упражнение на бицепс

Анаэробная нагрузка — это тренировки с максимальным напряжением мышц и короткими подходами (по 8-12 секунд), после чего обязательно следует отдых. Энергия при этом берётся не из кислорода, как в аэробике, а из запасов гликогена и АТФ. Это позволяет сжигать калории ещё 36 часов после тренировки!

Примеры:

  • спринт,
  • быстрая езда на велотренажёре,
  • бодибилдинг,
  • сайкл и любые силовые тренировки высокой интенсивности.

Периодически повторяющееся кислородное голодание имеет очень сильные последствия для работы всех систем нашего тела, потому данный вид тренировок категорически запрещено выполнять новичкам и спортсменам-любителям без присмотра тренера.

Почему такие занятия эффективны:

  • рост мышечной массы,
  • ускорение обмена веществ,
  • нормализация сахара в крови,
  • повышение выносливости.

Но не всё так просто. Сердце работает на износ, и неподготовленный организм может не справиться.

Противопоказания:

  • новички,
  • беременные и кормящие,
  • те, кто недавно перенёс операцию,
  • люди с проблемами сердца и нервной системы.

Пульс — главный индикатор:

  • для женщин: (209 — возраст) x 0,7,
  • для мужчин: (214 — возраст) x 0,8.

Групповые тренировки — отличный вариант, ведь тренер всегда подскажет, когда нужно сбавить темп.

Главное — не переоценивать себя. Анаэробная нагрузка требует подготовки и контроля, иначе она обернётся вредом, а не пользой.

Уточнения

Анаэробы (от греч. αν — отрицательная частица, греч. αέρ — "воздух" и греч. βιοζ - "жизнь") — организмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путём субстратного фосфорилирования, конечные продукты неполного окисления субстрата при этом могут быть окислены с получением большего количества энергии в виде АТФ.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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