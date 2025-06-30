Не начинайте тренировку, пока не узнаете это про анаэробные нагрузки

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Хочется быстро сбросить вес — сразу думаем о спорте. И нередко начинаем с тяжёлой артиллерии: силовых тренировок. Но стоит ли с них начинать путь к идеальному телу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Упражнение на бицепс

Анаэробная нагрузка — это тренировки с максимальным напряжением мышц и короткими подходами (по 8-12 секунд), после чего обязательно следует отдых. Энергия при этом берётся не из кислорода, как в аэробике, а из запасов гликогена и АТФ. Это позволяет сжигать калории ещё 36 часов после тренировки!

Примеры:

спринт,

быстрая езда на велотренажёре,

бодибилдинг,

сайкл и любые силовые тренировки высокой интенсивности.

Периодически повторяющееся кислородное голодание имеет очень сильные последствия для работы всех систем нашего тела, потому данный вид тренировок категорически запрещено выполнять новичкам и спортсменам-любителям без присмотра тренера.

Почему такие занятия эффективны:

рост мышечной массы,

ускорение обмена веществ,

нормализация сахара в крови,

повышение выносливости.

Но не всё так просто. Сердце работает на износ, и неподготовленный организм может не справиться.

Противопоказания:

новички,

беременные и кормящие,

те, кто недавно перенёс операцию,

люди с проблемами сердца и нервной системы.

Пульс — главный индикатор:

для женщин: (209 — возраст) x 0,7,

для мужчин: (214 — возраст) x 0,8.

Групповые тренировки — отличный вариант, ведь тренер всегда подскажет, когда нужно сбавить темп.

Главное — не переоценивать себя. Анаэробная нагрузка требует подготовки и контроля, иначе она обернётся вредом, а не пользой.

Уточнения

Анаэробы (от греч. αν — отрицательная частица, греч. αέρ — "воздух" и греч. βιοζ - "жизнь") — организмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путём субстратного фосфорилирования, конечные продукты неполного окисления субстрата при этом могут быть окислены с получением большего количества энергии в виде АТФ.

