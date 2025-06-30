Не начинайте тренировку, пока не узнаете это про анаэробные нагрузки

Хочется быстро сбросить вес — сразу думаем о спорте. И нередко начинаем с тяжёлой артиллерии: силовых тренировок. Но стоит ли с них начинать путь к идеальному телу.
Анаэробная нагрузка — это тренировки с максимальным напряжением мышц и короткими подходами (по 8-12 секунд), после чего обязательно следует отдых. Энергия при этом берётся не из кислорода, как в аэробике, а из запасов гликогена и АТФ. Это позволяет сжигать калории ещё 36 часов после тренировки!
Периодически повторяющееся кислородное голодание имеет очень сильные последствия для работы всех систем нашего тела, потому данный вид тренировок категорически запрещено выполнять новичкам и спортсменам-любителям без присмотра тренера.
Но не всё так просто. Сердце работает на износ, и неподготовленный организм может не справиться.
Групповые тренировки — отличный вариант, ведь тренер всегда подскажет, когда нужно сбавить темп.
Главное — не переоценивать себя. Анаэробная нагрузка требует подготовки и контроля, иначе она обернётся вредом, а не пользой.
Анаэробы (от греч. αν — отрицательная частица, греч. αέρ — "воздух" и греч. βιοζ - "жизнь") — организмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путём субстратного фосфорилирования, конечные продукты неполного окисления субстрата при этом могут быть окислены с получением большего количества энергии в виде АТФ.
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