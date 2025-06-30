Стоял в планке 30 дней — результат шокировал даже опытных фитнес-экспертов

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Спорт

Планка — это простое, но крайне эффективное упражнение, которое помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и повысить общую выносливость. Оно не требует специального оборудования и может выполняться где угодно, что делает его идеальным выбором для домашних тренировок.

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

Главное преимущество планки — комплексная нагрузка на тело. Во время выполнения задействуются мышцы пресса, спины, рук, ног и ягодиц. Это не только делает фигуру более подтянутой, но и помогает предотвратить боли в спине, так как укрепляет мышечный корсет, поддерживающий позвоночник.

Регулярное выполнение планки способствует улучшению осанки, что особенно важно для тех, кто много времени проводит за компьютером. Кроме того, упражнение ускоряет обмен веществ, помогая сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Планка также тренирует баланс и координацию, поскольку требует удержания тела в статичном положении. Это полезно не только для спортивных результатов, но и для повседневной жизни.

Для правильного выполнения нужно принять упор лёжа, опираясь на предплечья и носки стоп. Тело должно быть прямым, без прогибов в пояснице. Начинать можно с 20-30 секунд, постепенно увеличивая время.

Включив планку в ежедневную тренировку, уже через несколько недель можно заметить улучшение физической формы, уменьшение болей в спине и повышение тонуса мышц. Это упражнение — отличный способ поддерживать тело в хорошей форме без лишних затрат времени и денег.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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