Йога, тайцзи и видеоигры: учёные открыли неожиданный способ прокачать мозг

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Австралийские исследователи совершили настоящий переворот в понимании связи между телом и интеллектом. После масштабного анализа данных 258 тысяч человек выяснилось: лучшей зарядкой для мозга оказались вовсе не изнурительные тренировки, а три на первый взгляд не связанных между собой занятия.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается йогой

Йога с ее плавными переходами между асанами и осознанным дыханием работает как мощный стимулятор для префронтальной коры — той самой части мозга, что отвечает за принятие решений и контроль над эмоциями.

Древняя китайская практика тайцзи, которую часто называют медитацией в движении, показала удивительные результаты в улучшении памяти — ее медленные, словно замедленные временем движения требуют такой концентрации, что мозг буквально вынужден строить новые нейронные связи.

Но самое неожиданное открытие касается экзергеймов — активных видеоигр, которые раньше часто критиковали. Оказалось, что их комбинация физической активности и когнитивной нагрузки создает уникальный эффект, развивая не только тело, но и скорость реакции, пространственное мышление и способность быстро обрабатывать информацию.

Эти выводы полностью меняют представление о том, какой должна быть идеальная тренировка для мозга. Теперь ученые уверены: главное — не интенсивность, а комплексное воздействие, когда физическое движение сочетается с ментальной концентрацией. Результаты опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

