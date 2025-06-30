Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта

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Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась проверенной методикой избавления от лишнего веса, которая работает в любых условиях. Оказывается, секрет успешного жиросжигания кроется не в изнурительных диетах, а в грамотном сочетании физических нагрузок и сбалансированного питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

Для занятий на свежем воздухе идеально подходят классические кардионагрузки — бег, велоспорт и прыжки со скакалкой. Эти упражнения не только помогают сжигать калории, но и насыщают организм кислородом, ускоряя обменные процессы. Когда нет возможности выйти на улицу, эффективную тренировку можно устроить прямо дома.

Достаточно выполнять динамичные отжимания, плиометрические приседания с прыжком и упражнения из пилатеса, которые одновременно развивают силу и гибкость.

Для тех, кто посещает тренажерный зал, эксперт рекомендует комплексные упражнения, дающие максимальный эффект. Берпи сочетает кардио и силовую нагрузку, "прогулка фермера" с тяжелыми гантелями прорабатывает все группы мышц, а различные вариации приседаний с отягощениями помогают формировать красивый рельеф. Особое место в списке эффективных жиросжигающих практик занимает плавание — идеальная низкоударная нагрузка для тех, кто заботится о суставах, пишет Men Today.

Главный секрет, по словам Ирины Ротач, заключается в регулярности. Систематические тренировки позволяют не изнурять себя жесткими диетическими ограничениями, при этом сочетание разумного питания и физической активности дает поистине впечатляющие результаты.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

