Что на самом деле требуется для идеального пресса: откровения фитнес-эксперта

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Если есть что-то, чем мы все вместе одержимы, так это пресс. Даже люди, которые редко посещают спортзал, постоянно ищут одно упражнение, которое покажет шесть кубиков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Мы потягиваем чай, избавляющий от вздутия живота, делаем челленджи по 100 скручиваний и покупаем ролики для пресса, которые клянемся использовать во время просмотра любимых шоу. Однако, по словам Джеффа Кавальера, сертифицированного специалиста по силовой подготовке, большинство людей упускают главное: никакое количество скручиваний не растопит жир на животе.

Несмотря на то, что утверждал каждый фитнес-журнал 90-х, локальное сжигание жира просто не работает. В недавнем интервью Стивену Бартлетту Кавальер поделился показательным разговором с одним из подрядчиков, работавших над его домом.

Мужчина спросил его: "Что я могу сделать, чтобы избавиться от этого жира на животе?" Кавальер ответил простым вопросом: "Ну, а что ты ешь?" Мужчина пожал плечами и сказал: "Я ем то, что хочу".

"Все еще бытует мнение, что для этого нужно всего лишь одно-два упражнения", — говорит Кавальер."Пресс не накачаешь одними упражнениями — все дело в питании. Питание определяет уровень жира в организме больше, чем что-либо другое".

Это не значит, что вам не следует тренировать пресс. Хотя для его видимости необходим низкий процент жира в организме, Кавальер говорит, что целенаправленная работа над прессом может помочь развить мышцы под ним. Вам просто нужно быть достаточно поджарым, чтобы их было видно.

"Если вы не делаете никаких упражнений на пресс, у вас, вероятно, будет менее выраженный пресс, потому что у вас не будет развития этой мышцы", — добавляет он. "Нет ничего особенного в брюшном прессе, бицепсах или квадрицепсах; это все еще мышцы, которые можно развивать".

Единственный способ "получить" пресс (то есть сделать его видимым) — это сбросить жир с живота и стать стройным. Но если вы хотите, чтобы он был резким и рельефным, тренировка пресса обязательна.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

