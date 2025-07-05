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Спрятанные тайны тренировок: вот худшие ошибки, которые делают спортсмены

2:52
Спорт

Если кто-то и знает, насколько важно "защищать свое тело от будущих проблем", так это профессиональные спортсмены и тренеры, которые помогают им оставаться в форме.

Домашняя тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тренировка мужчины

Неделя за неделей доводить свое тело до абсолютного предела может иметь серьезные последствия, особенно если вы бегаете на длинные дистанции в тяжелой обивке или постоянно прыгаете и приземляетесь.

После многих лет игры в профессиональных лигах спортсмены часто сталкиваются с проблемами, начиная от болей в бедрах и коленях и заканчивая травмами передней крестообразной связки и т. д. Вот почему Джон Шеклтон, магистр наук, CSCS, тренер по эффективности с более чем 20-летним опытом тренировок таких спортсменов, как Микал Бриджес, говорит, что поддержание тела сильным и здоровым — даже за пределами ваших типичных моделей движения — может помочь ему оставаться устойчивым с течением времени.

Движения тренера Шака можно разделить на три основные категории: односторонняя нижняя часть тела, двусторонняя нижняя часть тела и тяга верхней части тела.

Вот на что он постоянно опирается, чтобы наращивать долгосрочную выносливость у спортсменов всех уровней:

Приседание с поднятой задней ногой

  1. Начните с того, что задняя нога должна стоять шнурками на скамье, а передняя нога должна располагаться так, чтобы голень была вертикально в нижней точке приседа.
  2. Удерживая гантели по бокам, опускайтесь под контролем, слегка наклоняя корпус вперед и опираясь на переднюю пятку.
  3. Как только переднее колено достигнет угла в 90 градусов, надавите на среднюю часть стопы передней ноги, чтобы вернуться в положение стоя.
  4. Уделение трех-четырех секунд эксцентрической части движения отлично подходит для развития контроля и целостности суставов.

Подтягивания

  1. Начните с положения виса, напрягите корпус и слегка выдвиньте ноги вперед, чтобы избежать раскачивания.
  2. Начните тягу, опуская локти вниз и внутрь, а не просто дергайте руками.
  3. Контролируйте опускание и не допускайте, чтобы плечи поднимались к ушам.

Становая тяга с трэп-грифом

  1. Встаньте в трэп-штангу, расставив ноги примерно на ширину бедер. Сгибайтесь в бедрах и сгибайтесь в коленях, чтобы взяться за ручки, при этом грудь должна быть поднята, а позвоночник — в нейтральном положении.
  2. Задействуйте широчайшие мышцы спины, напрягите корпус и протолкнитесь через пол, чтобы поднять штангу, одновременно поднимая бедра и плечи. Зафиксируйтесь, встав прямо, не отклоняйтесь назад.
  3. Контролируйте эксцентрическую часть и возвращайтесь между повторениями, чтобы сохранять четкое положение.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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