Спрятанные тайны тренировок: вот худшие ошибки, которые делают спортсмены

Если кто-то и знает, насколько важно "защищать свое тело от будущих проблем", так это профессиональные спортсмены и тренеры, которые помогают им оставаться в форме.
Неделя за неделей доводить свое тело до абсолютного предела может иметь серьезные последствия, особенно если вы бегаете на длинные дистанции в тяжелой обивке или постоянно прыгаете и приземляетесь.
После многих лет игры в профессиональных лигах спортсмены часто сталкиваются с проблемами, начиная от болей в бедрах и коленях и заканчивая травмами передней крестообразной связки и т. д. Вот почему Джон Шеклтон, магистр наук, CSCS, тренер по эффективности с более чем 20-летним опытом тренировок таких спортсменов, как Микал Бриджес, говорит, что поддержание тела сильным и здоровым — даже за пределами ваших типичных моделей движения — может помочь ему оставаться устойчивым с течением времени.
Движения тренера Шака можно разделить на три основные категории: односторонняя нижняя часть тела, двусторонняя нижняя часть тела и тяга верхней части тела.
Вот на что он постоянно опирается, чтобы наращивать долгосрочную выносливость у спортсменов всех уровней:
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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