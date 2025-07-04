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Прелести 10 000 шагов: узнайте, как они спасают от болей в спине на 23%

2:09
Спорт

С незапамятных времен люди были одержимы ходьбой. Сотни лет назад это был единственный способ добраться из одной части цивилизации в другую. Сегодня мы ходим по беговым дорожкам в спортзале, прогуливаемся во время обеденных перерывов или делаем шаги по дороге на работу.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Хотя мы уже знаем, что прохождение заветных 10 000 шагов в день может способствовать снижению веса и укреплению здоровья сердца, новое исследование предполагает, что это также может помочь снизить риск возникновения болей в спине.

Исследование, недавно опубликованное в JAMA Network Open, показало, что ходьба всего 100 минут в день связана с уменьшением риска хронической боли в пояснице на 23%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году более 840 миллионов человек во всем мире, как ожидается, будут испытывать боль в пояснице. В связи с этим исследователи решили изучить, связаны ли ежедневный объем и интенсивность ходьбы с риском развития хронической боли в пояснице.

Чтобы изучить связь между ходьбой и болью в спине, исследователи проанализировали данные более 11 000 взрослых в норвежском исследовании HUNT.

В период с 2017 по 2019 год участники носили акселерометры в течение семи дней, чтобы отслеживать время ходьбы. С 2021 по 2023 год они сообщали, испытывали ли они боль в спине.

Участники были сгруппированы по продолжительности ежедневной ходьбы: менее 78 минут, 78-100 минут, 101-124 минуты и более 125 минут. Исследователи обнаружили, что с увеличением времени ежедневной ходьбы риск возникновения боли в пояснице снижался. Но вот хорошие новости, если у вас мало времени: даже умеренные объемы ходьбы с более высокой интенсивностью были связаны с уменьшением боли в спине.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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