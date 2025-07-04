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Кардио, о котором вы не подозревали: что такое скандинавский фитнес-тренинг, и как он помогает планете

1:58
Спорт

Зашнуровать кроссовки и отправиться на пробежку на свежем воздухе — проверенный способ улучшить свое психическое и физическое благополучие. Вы заставите свое сердце биться чаще, получите здоровую дозу витамина D, сожжете калории и насладитесь свежим воздухом, исследуя новую тропу или любимый маршрут. Но что, если мы скажем вам, что есть способ мгновенно улучшить вашу ежедневную пробежку, одновременно отдавая долг обществу, которое вы так любите?

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Займитесь плоггингом, скандинавским фитнес-трендом, который сочетает бег трусцой со сбором мусора. Это кардиотренировка для хорошего самочувствия, о которой вы даже не подозревали, но которую обязательно стоит добавить в свою фитнес-программу.

Плоггинг (также известный как "plogga" по-шведски) был изобретен человеком по имени Эрик Альстрём. Переехав в Стокгольм, Швеция, из необычного горнолыжного сообщества, Альстрём поставил себе цель начать уборку города. Он был действительно потрясен тем, сколько мусора было по пути на работу и обратно.

Альстрём надеялся навести порядок и изменить образ жизни тех, кто мусорит. Вот тут-то и появился плоггинг.

"Plogga (или плоггинг) — это основа коллективного названия, в котором мы хотим изменить обстановку и заставить всех стать "гордыми сборщиками мусора", — поделился Альстрём с The Plastic Runner.

Впервые плоггинг был отмечен на мероприятии в Стокгольме в 2016 году. Событие удачно включало бег трусцой (jogga) и сбор мусора (plocka up). Плоггинг — это и ассоциация, и глобальное движение, которым многие люди увлечены и по сей день. Фактически, с 2016 года более 3 миллионов плоггеров стали частью индивидуальных или организованных плоггов.

Уточнения

Плоггинг (англ. plogging) — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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