Слишком жарко для тренировки? Воспользуйтесь 5 советами, чтобы безопасно заниматься в летнюю жару

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С волной тепла, охватившей большую часть страны, это идеальное время, чтобы обсудить стратегии летних тренировок. Если вы завсегдатай спортзала, вы знаете, что нет ничего лучше, чем попотеть, когда погода становится жаркой.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Парные тренировки

Ваше тело становится более расслабленным, тренировки могут быть более тяжелыми, и вы уже чувствуете, что усердно работаете, еще до того, как начнете. Но хотя летние тренировки приветствуются, есть несколько важных вещей, которые вам нужно помнить, чтобы показать себя наилучшим образом в жару.

Джо Мейер, руководитель персонального тренинга, делится своими пятью советами по безопасным летним тренировкам.

Распланируйте тренировки правильно

По большей части пик температуры приходится на середину дня и конец дня, поэтому разумно планировать тренировки соответствующим образом. Хотя вы можете заниматься спортом после работы (чем позже, тем лучше, чтобы избежать палящего солнца), Мейер рекомендует заниматься по утрам до восхода солнца.

Поддерживайте водный баланс

Не поймите нас неправильно, всегда важно поддерживать водный баланс перед тренировкой, но когда жара сильная и потоотделение гарантировано, водный баланс имеет решающее значение. Поддержание надлежащего гидратационного баланса не только помогает вам чувствовать себя лучше во время тренировок, но также может помочь регулировать температуру тела и предотвращать заболевания, связанные с жарой.

Знайте, когда следует переходить в помещение

Если вы человек, который любит потеть, вы, вероятно, схватитесь за любую возможность потренироваться на улице. Но когда температура достигает пика, тренировка в помещении может стать вашим самым разумным решением.

Ешьте для гидратации

Все говорят об электролитах и об употреблении воды для поддержания гидратации. И хотя это, безусловно, важно, знали ли вы, что продукты, которые вы едите, также влияют на то, сколько жидкости фактически усваивает ваш организм?

"Употребление таких продуктов, как огурцы, помидоры, соленые огурцы, апельсины, арбузы, виноград или ананасы, может помочь с гидратацией из-за их высокого содержания воды", — добавляет Мейер.

Употребление соленой пищи или употребление электролитного напитка (например, нашей добавки LTH Hydrate) также может помочь вам поддерживать гидратацию.

Защитите свою кожу

Если вы собираетесь стиснуть зубы и тренироваться под прямыми солнечными лучами, защита вашей кожи является обязательной. Мы все за хороший летний загар, но если ваша тренировка длится больше часа, вам следует подумать о том, чтобы прикрыться.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

