Фитнес-ученый называет эту привычку матерью всех привычек для производительности

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Для тех из нас, кто одержим здоровьем и фитнесом, легко зациклиться на оптимизации каждого аспекта нашего благополучия. Мы религиозно проверяем наши фитнес-трекеры, отслеживаем потребление воды и макросы и перепробовали почти все добавки на рынке. Однако, по словам эксперта Кристен Холмс, правильный выбор времени сна и бодрствования — это "мать всех способов оптимизации производительности".

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Время сна и бодрствования относится к тому, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь каждый день, и, по словам Холмса, это один из самых мощных рычагов, которые вы можете контролировать для своего здоровья. Это потому, что он помогает регулировать ваш циркадный ритм, внутренние часы организма, которые влияют на все: от уровня гормонов и температуры тела до обмена веществ и настроения.

Когда ваш график сна последователен, вы восстанавливаетесь эффективнее, быстрее засыпаете и чувствуете себя лучше как умственно, так и физически. Но когда ваш график сбивается — даже всего на несколько часов — это может вывести всю вашу систему из строя. Хотя случайные поздние ночи не являются большой проблемой.

"Если мы делаем это хронически, это имеет огромные последствия для здоровья", — сказал Холмс.

Одной из самых распространенных проблем, с которой Холмс сталкивается у людей, пытающихся регулировать свои циклы сна и бодрствования, является воздействие света. Поскольку мы не адаптировались к синему свету и постоянно пользуемся телефонами перед сном, это нарушает сон, портит наше настроение и нарушает наши циркадные ритмы.

Если вы хотите улучшить свой сон, Холмс советует избегать воздействия экрана или искусственного света между 10 вечера и 4 утра.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

