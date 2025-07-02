Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жара в Европе и холод в России: страшный секрет погоды раскрыт!
Лето во флаконе: 5 парфюмов с кокосом, перед которыми невозможно устоять
Трамп готовит удар по миллиардеру: зачем сокращает субсидии Маску?
Коллаген из киви: секреты, которые сработают на вас
3 бюджетных способа сделать бабушкину квартиру уютнее и современнее
Пока другие лечат симптомы, вы читаете эту книгу: вот за что вас будут считать самым умным в компании
Тренды на кухне 2025: глубокие цвета и натуральные материалы
Pink Floyd и 'Seamus': смешной провал на фоне великих 'Echoes' и 'Fearless'
Купальник без ошибок: простые советы по выбору, чтобы выглядеть на все 100%

Узнайте, сколько лет вам осталось: простой тест, который покажет вашу жизнеспособность

3:23
Спорт

Наше общество одержимо долголетием. Культурное внимание к тренировкам, употреблению цельной пищи и управлению стрессом направлено не только на улучшение нашего здоровья сейчас, но и на увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества на долгие годы вперед.

Равновесие
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Равновесие

И пока некоторые люди обращаются к экстрасенсам или медиумам, чтобы спросить: "Когда я умру?", новое исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, предполагает, что может быть простой, научно обоснованный тест для получения информации — тот, который вы можете попробовать дома.

Тест на сидение-вставание прост. Чтобы его выполнить, участники исследования садились на нескользкую ровную поверхность босиком в одежде, которая не стесняла их движений.

Исследователь сказал участникам: "Не беспокоясь о скорости движения, попробуйте сесть, а затем подняться с пола, используя минимальную поддержку, которая, по вашему мнению, необходима".

По сути, от людей ожидалось, что они перейдут из положения стоя в положение сидя со скрещенными ногами и обратно, используя при этом как можно меньше поддержки.

Ученые в Рио-де-Жанейро отобрали 4282 взрослых в возрасте от 46 до 75 лет. После оценки показателей здоровья участников исследователи попросили их выполнить тест "сидение-вставание".

Результативность каждого человека оценивалась от нуля до пяти для сидения и от нуля до пяти для вставания (всего до 10) на основе того, насколько легко и независимо они могли выполнять движения. Хотя участники могли скрещивать ноги, сидя, они не могли использовать боковые стороны своих стоп, рук, предплечий, коленей или боковые стороны своих ног для поддержки, когда они опускались на землю или вставали.

Каждый раз, когда они это делали, из их счета вычиталось одно очко. Участники также теряли пол-очка за шаткость. Если человек полностью не мог сесть или подняться с пола без посторонней помощи, ему давали 0. Спустя 12 лет исследователи проследили за участниками и обнаружили, что 665 человек умерли.

Уровень смертности резко возрос среди тех, у кого были низкие баллы теста "сидя-вставай" (SRT): умерло всего 3,7 процента людей, набравших 10 баллов, по сравнению с 42,1 процента тех, кто набрал от 0 до 4 баллов.

Они также обнаружили, что, несмотря на другие факторы здоровья, у людей с низкими баллами риск смерти от естественных причин был в 3,8 раза выше, а вероятность умереть от проблем с сердцем была в шесть раз выше.

Хотя исследование напрямую не доказывает, что идеальный результат гарантирует долголетие, авторы утверждают, что специалисты в области здравоохранения могут использовать SRT для составления планов упражнений и получения важной информации о перспективах выживания людей среднего и пожилого возраста, как здоровых, так и страдающих хроническими заболеваниями.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс
Домашние животные
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Последние материалы
Как ЦБ планирует снижать инфляцию без вреда для экономики — главные слова Набиуллиной
Накачайте мышцы, не считая калории: попробуйте этот недооцененный вид единоборств
Мальта: три совета для туристов
Этот скромный напиток меняет всё: кожа — чище, мозг — яснее, настроение — стабильнее
5 утренних ритуалов, которые спасут двигатель — забудьте о ремонтах на десятки тысяч рублей
Хруст снизу, тягучий сыр сверху: как сделать пиццу, которая нравится всем без исключения
Тонкие губы – не приговор: 5 шагов к визуальному объёму
Южное побережье Ретимнона: Агиос Павлос и его сокровища
Завод Agratas: как 4000 рабочих мест изменят экономику Сомерсета?
Санкционный занавес рухнул: США открыли двери для российских денег
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.