Узнайте, сколько лет вам осталось: простой тест, который покажет вашу жизнеспособность

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Наше общество одержимо долголетием. Культурное внимание к тренировкам, употреблению цельной пищи и управлению стрессом направлено не только на улучшение нашего здоровья сейчас, но и на увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества на долгие годы вперед.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Равновесие

И пока некоторые люди обращаются к экстрасенсам или медиумам, чтобы спросить: "Когда я умру?", новое исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, предполагает, что может быть простой, научно обоснованный тест для получения информации — тот, который вы можете попробовать дома.

Тест на сидение-вставание прост. Чтобы его выполнить, участники исследования садились на нескользкую ровную поверхность босиком в одежде, которая не стесняла их движений.

Исследователь сказал участникам: "Не беспокоясь о скорости движения, попробуйте сесть, а затем подняться с пола, используя минимальную поддержку, которая, по вашему мнению, необходима".

По сути, от людей ожидалось, что они перейдут из положения стоя в положение сидя со скрещенными ногами и обратно, используя при этом как можно меньше поддержки.

Ученые в Рио-де-Жанейро отобрали 4282 взрослых в возрасте от 46 до 75 лет. После оценки показателей здоровья участников исследователи попросили их выполнить тест "сидение-вставание".

Результативность каждого человека оценивалась от нуля до пяти для сидения и от нуля до пяти для вставания (всего до 10) на основе того, насколько легко и независимо они могли выполнять движения. Хотя участники могли скрещивать ноги, сидя, они не могли использовать боковые стороны своих стоп, рук, предплечий, коленей или боковые стороны своих ног для поддержки, когда они опускались на землю или вставали.

Каждый раз, когда они это делали, из их счета вычиталось одно очко. Участники также теряли пол-очка за шаткость. Если человек полностью не мог сесть или подняться с пола без посторонней помощи, ему давали 0. Спустя 12 лет исследователи проследили за участниками и обнаружили, что 665 человек умерли.

Уровень смертности резко возрос среди тех, у кого были низкие баллы теста "сидя-вставай" (SRT): умерло всего 3,7 процента людей, набравших 10 баллов, по сравнению с 42,1 процента тех, кто набрал от 0 до 4 баллов.

Они также обнаружили, что, несмотря на другие факторы здоровья, у людей с низкими баллами риск смерти от естественных причин был в 3,8 раза выше, а вероятность умереть от проблем с сердцем была в шесть раз выше.

Хотя исследование напрямую не доказывает, что идеальный результат гарантирует долголетие, авторы утверждают, что специалисты в области здравоохранения могут использовать SRT для составления планов упражнений и получения важной информации о перспективах выживания людей среднего и пожилого возраста, как здоровых, так и страдающих хроническими заболеваниями.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

