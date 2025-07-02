Накачайте мышцы, не считая калории: попробуйте этот недооцененный вид единоборств

Мастера боевых искусств любой дисциплины почти всегда рельефны. Они несут мало жира, двигаются с ловкостью и обычно обладают рельефным корпусом.
По словам Джино Франциско, бывшего бойца муай-тай и ММА и нынешнего главного тренера команды Daly City Muay Thai, в муай-тай уделяется большое внимание физической подготовке.
Подобно западному боксу, бойцам нужно оставаться поджарыми и ловкими, чтобы быть готовыми к соревнованиям. Хотя питание имеет значение, их рельефные тела в значительной степени являются результатом интенсивного сжигания калорий во время тренировок.
Тренировки по тайскому боксу сочетают кардио, силовые и практические упражнения — часто длящиеся часами и оставляющие спортсменов мокрыми.
Если ваша цель — подтянуться этим летом, считайте это знаком, чтобы заглянуть в местный спортзал по тайскому боксу. Вы сожжете калории, разовьете функциональную силу и приобретете классный набор навыков в процессе.
Хотя многие виды боевых искусств могут показаться похожими — наполненными ударами ногами, джебами и локтями — у каждого есть свои уникальные движения, приемы и правила. Например, тайский бокс известен как искусство восьми конечностей, то есть вы можете наносить удары как кулаками, так и локтями, коленями и ногами.
"То, что отличает тайский бокс от большинства боевых искусств, — это акцент на полноконтактных соревнованиях, физической подготовке и развлекательной ценности для зрителей", — говорит Франциско.
Если бы пауэрлифтер и боец муай-тай стояли рядом, вы бы заметили явные различия в их телосложении. Пауэрлифтеры и тяжелоатлеты обычно тренируются для силы и плотной мышечной массы, что иногда может достигаться за счет скорости и подвижности.
Бойцы, с другой стороны, стремятся оставаться поджарыми и рельефными, сохраняя при этом быстроту, ловкость и выносливость.
"Муай-тай может помочь в развитии мышц, но не так, как силовые тренировки", — говорит Франциско. "Мышцы не будут такими плотными, но более подтянутыми и смогут двигаться с большой скоростью и ловкостью. Тяжелые мышцы могут стать причиной больших проблем для бойцов, поскольку вес слишком большой мышечной массы может сдерживать движение".
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