Накачайте мышцы, не считая калории: попробуйте этот недооцененный вид единоборств

2:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мастера боевых искусств любой дисциплины почти всегда рельефны. Они несут мало жира, двигаются с ловкостью и обычно обладают рельефным корпусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Единоборства

По словам Джино Франциско, бывшего бойца муай-тай и ММА и нынешнего главного тренера команды Daly City Muay Thai, в муай-тай уделяется большое внимание физической подготовке.

Подобно западному боксу, бойцам нужно оставаться поджарыми и ловкими, чтобы быть готовыми к соревнованиям. Хотя питание имеет значение, их рельефные тела в значительной степени являются результатом интенсивного сжигания калорий во время тренировок.

Тренировки по тайскому боксу сочетают кардио, силовые и практические упражнения — часто длящиеся часами и оставляющие спортсменов мокрыми.

Если ваша цель — подтянуться этим летом, считайте это знаком, чтобы заглянуть в местный спортзал по тайскому боксу. Вы сожжете калории, разовьете функциональную силу и приобретете классный набор навыков в процессе.

Хотя многие виды боевых искусств могут показаться похожими — наполненными ударами ногами, джебами и локтями — у каждого есть свои уникальные движения, приемы и правила. Например, тайский бокс известен как искусство восьми конечностей, то есть вы можете наносить удары как кулаками, так и локтями, коленями и ногами.

"То, что отличает тайский бокс от большинства боевых искусств, — это акцент на полноконтактных соревнованиях, физической подготовке и развлекательной ценности для зрителей", — говорит Франциско.

Если бы пауэрлифтер и боец муай-тай стояли рядом, вы бы заметили явные различия в их телосложении. Пауэрлифтеры и тяжелоатлеты обычно тренируются для силы и плотной мышечной массы, что иногда может достигаться за счет скорости и подвижности.

Бойцы, с другой стороны, стремятся оставаться поджарыми и рельефными, сохраняя при этом быстроту, ловкость и выносливость.

"Муай-тай может помочь в развитии мышц, но не так, как силовые тренировки", — говорит Франциско. "Мышцы не будут такими плотными, но более подтянутыми и смогут двигаться с большой скоростью и ловкостью. Тяжелые мышцы могут стать причиной больших проблем для бойцов, поскольку вес слишком большой мышечной массы может сдерживать движение".

Уточнения

Боевы́е иску́сства — различные виды единоборств и самозащиты разного, часто восточноазиатского происхождения, развивались, главным образом, как средства ведения рукопашного боя.



