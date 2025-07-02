Хотите накачать массивную спину? Это лучшее упражнение из 70-х возвращается в мир спорта

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Если вы изучали телосложение ведущих бодибилдеров 1960-х и позже, вы, вероятно, заметили, что у них всех есть одна общая черта: массивные спины. Конечно, некоторые известны своими выдающимися чертами, такими как большие руки или массивные ноги, но размер спины часто универсален.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Хорошо развитая спина является ключевым компонентом эстетического идеала в бодибилдинге, поскольку она создает иллюзию желанного V-образного конуса и добавляет серьезную массу и размер сбоку, особенно в позах сзади.

Но что делают эти профессионалы, чтобы серьезно нарастить объем спины? Во-первых, это требует многих лет последовательных, целенаправленных тренировок.

Во-вторых, они делают ставку на движения, которые задействуют всю спину, а не на изолирующие упражнения. Комплексные упражнения, такие как тяга тяжелой Т-образной штанги, позволяют им поднимать больший вес, задействовать больше мышечных волокон и в конечном итоге набирать серьезную массу.

"Я видел, как многие профессионалы и спортсмены возвращались к тяге Т-образной штанги с поддержкой груди", — говорит фитнес-эксперт Адам Кардона.

Это отличный способ безопасно тренировать спину с тяжелыми весами. Поддержка груди Т-образной штангой исключает поясницу из уравнения, позволяя вам нацеливать широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы без риска травмы поясницы.

Кроме того, смена хвата позволяет нацеливать определенные мышцы спины, что делает его универсальным для целей любого спортсмена.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



