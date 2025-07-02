Хотите накачать массивную спину? Это лучшее упражнение из 70-х возвращается в мир спорта

Если вы изучали телосложение ведущих бодибилдеров 1960-х и позже, вы, вероятно, заметили, что у них всех есть одна общая черта: массивные спины. Конечно, некоторые известны своими выдающимися чертами, такими как большие руки или массивные ноги, но размер спины часто универсален.
Хорошо развитая спина является ключевым компонентом эстетического идеала в бодибилдинге, поскольку она создает иллюзию желанного V-образного конуса и добавляет серьезную массу и размер сбоку, особенно в позах сзади.
Но что делают эти профессионалы, чтобы серьезно нарастить объем спины? Во-первых, это требует многих лет последовательных, целенаправленных тренировок.
Во-вторых, они делают ставку на движения, которые задействуют всю спину, а не на изолирующие упражнения. Комплексные упражнения, такие как тяга тяжелой Т-образной штанги, позволяют им поднимать больший вес, задействовать больше мышечных волокон и в конечном итоге набирать серьезную массу.
"Я видел, как многие профессионалы и спортсмены возвращались к тяге Т-образной штанги с поддержкой груди", — говорит фитнес-эксперт Адам Кардона.
Это отличный способ безопасно тренировать спину с тяжелыми весами. Поддержка груди Т-образной штангой исключает поясницу из уравнения, позволяя вам нацеливать широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы без риска травмы поясницы.
Кроме того, смена хвата позволяет нацеливать определенные мышцы спины, что делает его универсальным для целей любого спортсмена.
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
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