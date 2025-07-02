Хотите получить мощный пампинг? Тренеры клянутся этой тренировкой 100 для растяжки мышц рукавов

Если вы тренируетесь достаточно долго, вы, вероятно, достигли ужасного плато — ваши показатели замерли, мотивация упала, и даже мысли о вашей обычной программе кажутся изнурительными. В то время как большинство спортсменов пытаются встряхнуть все, полностью меняя программы или движения, иногда простого изменения — например, добавления завершающего упражнения — достаточно, чтобы возродить прогресс и страсть.
Вводите метод 100 повторений или просто "100" — жестокий, высокообъемный протокол, который включает выбор одного упражнения и выполнение 100 повторений в общей сложности. Он может быть отдельным испытанием или добавлен в конец тренировки для интенсивного завершающего упражнения.
Разработанный, чтобы выбить вашу систему из колеи, он проверяет вашу выдержку, давая вашим мышцам серьезный новый стимул. Вы можете применять его практически к любому упражнению, но если вы пробуете его впервые, выбирайте мудро — этот метод не прощает ошибок.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
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