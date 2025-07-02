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Тренировки босиком могут сделать вас сильнее, спортивнее и устойчивее к травмам

2:59
Спорт

Это может показаться удивительным в мире, полном амортизирующих кроссовок, гелевых вставок и подошв с карбоновым покрытием, но одно из лучших действий для вашего тела — снять обувь.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ноги

Тренировки босиком, включающие подъем тяжестей, бег или перемещение без традиционной обуви, — это не мимолетный тренд TikTok. Это разумная, научно обоснованная стратегия улучшения движения, стабильности и долгосрочного здоровья суставов.

По данным MUSC Health, тренировки босиком могут повысить мышечную силу, выносливость, стабильность и координацию — и все это при снижении риска получения травм. Подумайте об этом так: ваши ноги — это основа каждого подъема, спринта и прыжка, которые выполняет ваше тело.

Исследования показывают, что большинство современных туфель ограничивают естественное движение, ослабляют стабилизирующие мышцы и притупляют сенсорную обратную связь, которую ваше тело использует для поддержания равновесия и выравнивания.

Ходьба босиком меняет это. Тренировки босиком включают выполнение упражнений (обычно силовых, подвижных или движений с собственным весом) без традиционной обуви. Это может означать хождение полностью босиком или ношение минималистской обуви, разработанной для имитации хождения босиком: минимальная амортизация, нулевой перепад пятки и достаточно места для естественного расправления пальцев ног.

Вам не нужно полностью отказываться от обуви или ходить босиком на каждой тренировке. Большинство тренировок босиком проходят в контролируемых условиях, таких как домашние спортзалы, студии йоги или силовые сессии на резиновых ковриках или газоне. В этих условиях тренировки без обуви могут обострить проприоцепцию (чувство положения и движения вашего тела), укрепить мышцы стопы и лодыжки и улучшить биомеханику.

"Тренировки босиком помогают вам наращивать силу с самого начала", — говорит сертифицированный персональный тренер Аманда Дворак. "В ваших ногах есть мышцы, которые нужно тренировать так же, как и любую другую часть вашего тела. Когда они сильнее и более задействованы, ваш баланс, контроль и общая выходная сила улучшаются, что переносится на ваши упражнения по подъему тяжестей и спортивные движения".

Современная обувь часто ограничивает естественное движение и снижает нагрузку на ваши ноги.

Со временем, как показывают исследования, это может ослабить небольшие стабилизирующие мышцы в ваших ступнях и лодыжках. Тренировки босиком реактивируют эти мышцы, помогая вам создать более прочную, более стабильную основу для спортивных результатов.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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