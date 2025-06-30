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Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием

2:54
Спорт

Кардио — это не только про пот и борьбу с весами. Это способ "встряхнуть" тело, прокачать сердце и почувствовать, что вы снова живёте. Классика жанра — бег. Но не всем он подходит. Что делать, если через пять минут после начала хочется лечь на асфальт и тихо ползти домой?

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Частые причины отказа от бега

  • неправильная техника (и да, от этого может болеть всё - от пяток до затылка);
  • неудачная обувь (особенно если она — просто красивые кроссовки с распродажи);
  • если есть лишний вес — бег может навредить суставам.

Но есть хорошие новости: бег — не единственный путь к здоровью. Есть масса других способов заставить сердце биться чаще, и они, честно говоря, ничуть не хуже.

Велосипед

Это не только способ вспомнить детство, но и отличная тренировка. Хочется романтики — катайтесь с семьёй за городом. Нужно прокачать выносливость — берите холмистую местность. Велотренажёр в спортзале тоже подойдёт.
Лайфхак: начните с велосипеда с несколькими скоростями — так можно плавно увеличивать нагрузку, не задыхаясь на первом же подъёме.

Плавание

Почему плавание многим нравится больше бега? Потому что в воде вы как будто на перезагрузке: работает всё тело, а суставы отдыхают. Плюс — дыхание ограничено, и организм развивает лёгкие. Это значит, что вы начинаете дышать глубже, а значит — жить ярче.
Классическая тренировка — это разминка, 4x100 метров с отдыхом в 2-3 минуты, и заминка. Всё, как в хорошем сериале — ритм, напряжение и разрядка.

Ходьба

Да-да, простая ходьба — тоже кардио. Говорят, 10 000 шагов в день — минимум, чтобы тело не закостенело.
Лайфхак: не забывайте про руки — сгибайте и разгибайте, словно маршируете на Олимпиаду. Ходить можно в парке, по городу, даже по дому. Главное — двигаться.

Эллиптический тренажёр

Эллипс — это как бег, но без боли в коленях. Он равномерно распределяет нагрузку и работает сразу со всем телом. Приятный бонус — можно поставить его дома (или купить компактный степпер).
Этот тренажёр популярен не просто так: он дружелюбен к суставам и позволяет регулировать интенсивность, как душ — от "чуть тёплый" до "пекло".

Скакалка

Минимум вложений — максимум эффекта. Обычная скакалка может дать фору многим модным тренажёрам.
Важно: перед прыжками — разогрейте суставы и немного потянитесь. После — восстановите дыхание и сделайте лёгкую растяжку. Новичкам хватит 2-3 тренировок в неделю. И да, 10 минут прыжков — это почти как полчаса бега.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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