Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Бюджетные средства для волос, которые работают лучше, чем дорогие аналоги

Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки

1:50
Спорт

Боль в мышцах после тренировки — явление привычное, и пугаться ее не стоит. Но и считать её признаком здоровья — тоже ошибка. Чаще всего боль возникает из-за перенапряжения, и случается как с новичками, так и с опытными спортсменами.

Девушка делает растяжку
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка делает растяжку

С одной стороны, легкий дискомфорт говорит о том, что мышцы хорошо поработали. Но такая боль должна пройти через день-два. Если же она держится больше 5-7 дней — это повод насторожиться и обратиться к врачу, ведь возможно, это серьезная травма.

Главное — дать мышцам отдых

Чтобы справиться с болью и не нарушать спортивный ритм, важно понять: мышцам нужен отдых. Именно во время покоя они восстанавливаются. Если боль еще не прошла — не нагружайте мышцы повторно.

Отлично помогает массаж — можно делать его самостоятельно руками или с помощью массажера, а лучше, если получится посетить профессионального специалиста.

Как уменьшить боль: лекарства, тепло и растяжка

  • Если боль сильно мешает, можно принять обезболивающие вроде ибупрофена или ацетаминофена. Главное — не увлекаться, так как ибупрофен способен повредить желудок при частом приеме.
  • Горячий душ или ванна тоже спасают — тепло расширяет сосуды, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Паровая баня или спа дают тот же эффект, но после них важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Легкие упражнения на растяжку — еще один способ помочь мышцам быстрее восстановиться. Йога или плавание не дадут мышцам затвердеть и усилят кровоток. Главное — избегать интенсивных нагрузок и силовых тренировок до полного восстановления.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Зарубежный
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Секрет из автошколы, о котором забыли: зачем выключать кондиционер перед остановкой двигателя
Почему кошкам нельзя молоко? 5 серьёзных последствий для их здоровья
К чему готовится россиянам: 1 июля вступят в силу эти нововведения
Николай Басков раскрыл секрет своего нового дома: почему журналисты могут потерять сознание при входе
Незаменимый помощник в вашем саду: как правильно хранить шланг для полива и избежать повреждений
Они в каждом фитнес-блоге, но портят фигуру и здоровье: всё дело в одном из этих упражнений
Новый инструмент учёных: как коалы могут выжить благодаря генетике
Заправляйтесь в этот день недели, чтобы сэкономить на топливе — секрет, который знают немногие
Вся правда о соковом детоксе: вы теряете не жир, а здоровье
Диснейленд празднует юбилей: какие сюрпризы ждут гостей и какие аттракционы будут недоступны этим летом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.