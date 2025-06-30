Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боль в мышцах после тренировки — явление привычное, и пугаться ее не стоит. Но и считать её признаком здоровья — тоже ошибка. Чаще всего боль возникает из-за перенапряжения, и случается как с новичками, так и с опытными спортсменами.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

С одной стороны, легкий дискомфорт говорит о том, что мышцы хорошо поработали. Но такая боль должна пройти через день-два. Если же она держится больше 5-7 дней — это повод насторожиться и обратиться к врачу, ведь возможно, это серьезная травма.

Главное — дать мышцам отдых

Чтобы справиться с болью и не нарушать спортивный ритм, важно понять: мышцам нужен отдых. Именно во время покоя они восстанавливаются. Если боль еще не прошла — не нагружайте мышцы повторно.

Отлично помогает массаж — можно делать его самостоятельно руками или с помощью массажера, а лучше, если получится посетить профессионального специалиста.

Как уменьшить боль: лекарства, тепло и растяжка

Если боль сильно мешает, можно принять обезболивающие вроде ибупрофена или ацетаминофена. Главное — не увлекаться, так как ибупрофен способен повредить желудок при частом приеме.

Горячий душ или ванна тоже спасают — тепло расширяет сосуды, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Паровая баня или спа дают тот же эффект, но после них важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.

Легкие упражнения на растяжку — еще один способ помочь мышцам быстрее восстановиться. Йога или плавание не дадут мышцам затвердеть и усилят кровоток. Главное — избегать интенсивных нагрузок и силовых тренировок до полного восстановления.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

