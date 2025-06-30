Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки

Боль в мышцах после тренировки — явление привычное, и пугаться ее не стоит. Но и считать её признаком здоровья — тоже ошибка. Чаще всего боль возникает из-за перенапряжения, и случается как с новичками, так и с опытными спортсменами.
С одной стороны, легкий дискомфорт говорит о том, что мышцы хорошо поработали. Но такая боль должна пройти через день-два. Если же она держится больше 5-7 дней — это повод насторожиться и обратиться к врачу, ведь возможно, это серьезная травма.
Чтобы справиться с болью и не нарушать спортивный ритм, важно понять: мышцам нужен отдых. Именно во время покоя они восстанавливаются. Если боль еще не прошла — не нагружайте мышцы повторно.
Отлично помогает массаж — можно делать его самостоятельно руками или с помощью массажера, а лучше, если получится посетить профессионального специалиста.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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